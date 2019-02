Heiligenhagen

Die Freiwillige Feuerwehr, die seit 1942 besteht, ist in Heiligenhagen auch mit ihrem Nachwuchs sehr engagiert. „Zurzeit besteht sie aus 49 engagierten Feuerwehrleuten“, teilt Michael Gau, stellvertretender Wehrleiter mit. „Die Jugendwehr besteht seit 2015 und entwickelt sich sehr positiv. Die Tendenz der Nachwuchskräfte ist steigend. Es macht allen Beteiligten sehr viel Spaß, das Osterfeuer sowie das Herbstfeuer durchzuführen“. Die dazugehörige Verpflegung zu diesen Anlässen sponsert die Feuerwehr. Ein „Umwelttag“, bei dem sie ebenso beteiligt ist, findet meistens im April statt. Die Bürger und Vereine sammeln den Unrat von der Straße. Alle Beteiligten lassen dann den Tag gemeinsam bei einem kleinen Plausch ausklingen.

Stetiger Zuwachs an Gewerbebetrieben

Abgesehen von der Feuerwehr gibt es auch eine große Anzahl von Gewerben für diesen verhältnismäßig kleinen Ort. Heiligenhagen hat mittlerweile mehr als 60 Gewerbetreibende. Ein stetiger Zuwachs ist zu verzeichnen. Dazu gehört auch das langjährige, über mehrere Generationen geführte Autohaus Zeimert. Annegret Zeimert berichtet: „Ich wurde hier geboren und holte später meinen Mann hierher. Wir führten unser Autohaus bis März letzten Jahres. Jetzt leiten unsere beiden Söhne den Betrieb. Wir leben gerne hier in Heiligenhagen, auch weil man über die Jahre viele kennt und sich gerne trifft.“

Ein weiteres Beispiel für ein Gewerbe, welches sich hier bereits seit über zehn Jahren niederließ, ist die Sattlerei Wendt. Sie liegt direkt in der Dorfmitte, so der Name der Straße. Für diejenigen, die den Ort durchfahren, ist das Gewerbe wegen der zentralen Lage an der Kirche und am Storchennest nicht zu übersehen. Alle Gewerbe profitieren, wie die Bewohner, von der guten Verkehrsanbindung. So bietet der Bau der Autobahn 20 mit den nahen Anschlussstellen für Bürger und Gewerbe große Vorteile.

Wunsch nach einer Kindertagesstätte

Von vielen Ortseinwohnern wird aber auch beklagt, dass andere Orte im Umkreis mehr „Bautätigkeit“, zu der auch eine neue Kita gehöre, zu verzeichnen hätten. In Heiligenhagen leben immerhin 50 Kinder im Alter bis sieben Jahren und weitere etwa 50, im Alter von 7 bis 14 Jahren. „Die berufstätigen Eltern sind gezwungen, auf die umliegenden Kitas auszuweichen oder sich nach einer Tagesmutter umzusehen“, weiß Renate Schulze aufgrund ihrer Kontakte zu den jüngeren und später zugezogenen Bürgern in der Ortschaft. Es existiert zwar ein Spielplatz direkt an der Feuerwehr, aber eine Schule gibt es leider nicht vor Ort.

Anke Kisters