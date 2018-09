Bad Doberan

Der Großteil des Doberaner Alexandrinenplatzes ist fertig saniert, auch der benachbarte „Kleine Kamp“ bekam in den vergangenen Monaten ein neues Gesicht – jetzt soll in einem dritten und letzten Bauabschnitt der westliche Teil des Areals zwischen Mollistraße und B 105 Richtung Kröpelin neu gestaltet werden. „Es wird in diesem Bereich ein Laufband mit Granitplatten geben – ähnlich wie auf dem Kleinen Kamp“, sagt Hans-Joachim Prabel vom Planungsbüro Merkel Ingenieur Consult. „Darüber hinaus führen wir das Geländer an den Molli-Gleisen in aufgelockerter Form weiter, um noch einmal deutlich zu machen, dass hier eine Zufahrt zum Alexandrinenplatz nicht möglich ist.“

Bereich bekommt Bänke, Grünflächen und Bäume

Im unteren Abschnitt dieses Sanierungsbereiches kommen vier Sitzbänke sowie Papierkörbe dazu. „Oberhalb schaffen wir als Pendant zur gegenüberliegenden Seite vor dem Prinzenpalais eine grüne Mittelinsel, auf der zwei Bäume gepflanzt werden“, erklärt Prabel. „Mehr waren leider nicht möglich, weil hier einige Leitungen im Boden liegen und es Konflikte mit den Wurzeln gegeben hätte.“

Parkplätze werde es an dieser Stelle auch künftig nicht geben, kündigt der Planer an. „Bei der Beleuchtung orientieren wir uns an den bereits auf dem Alexandrinenplatz aufgestellten Stelen – zudem werden auch die beiden Sonderleuchten wiederverwendet, die bis vor Kurzem noch vor dem Prinzenpalais standen.“

Ziel sei es, mit den Arbeiten im März kommenden Jahres zu beginnen und im Juni fertig zu sein, blickt Hans-Joachim Prabel voraus: „Wir hoffen, hier zügig voranzukommen – der dritte Bauabschnitt ist weniger umfangreich.“ Und: „Durch die Baumaßnahme selbst wird der fließende Verkehr nicht wesentlich beeinträchtigt“, erklärt Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtplanung. „Da haben wir in den vergangenen Monaten schon genug gelitten.“

Eine Einschränkung gebe es aber doch, macht Planer Prabel deutlich: „Die Rechtsabbiegespur Richtung Kröpelin muss für die Baustellen-Einrichtung blockiert werden – deshalb wird dann der Verkehr über die aktuelle Geradeausspur zusätzlich auch nach rechts abgeleitet.“

Kritiker befürchten Kollision mit Verkehrskonzept

Er sehe das Vorhaben skeptisch, sagt Heinz-Jürgen Beuter, Mitglied im Doberaner Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt: „Die beplante Fläche ist doch gar nicht mit dem Verkehrskonzept abgestimmt – wir berauben uns möglicherweise Ausweichflächen für künftige Lösungen.“ So habe etwa Ausschuss-Kollege Thomas Römhild hier vor einiger Zeit eine Kreisverkehr-Variante ins Gespräch gebracht, erklärt Beuter.

Dieser jedoch hat hierbei weniger Bedenken: „Ich glaube nicht, dass man diesen Bereich künftig nicht wieder verändern kann“, so Römhild. „Darüber hinaus dauert es sicher noch mindestens fünf Jahre, bis so ein Konzept tatsächlich umgesetzt ist.“ Das sieht auch Bauamts-Chef Norbert Sass so: „Sollte tatsächlich mal die ,große Lösung’ kommen, kann man das sicher immer wieder anfassen – ich glaube nicht, dass wir uns etwas verbauen.“ Zudem seien die Gehwege bereits so kaputt, dass man sie kaum noch betreten könne, sagt Sass und stellt klar: „Deshalb müssen wir hier jetzt etwas tun.“

Plottke Lennart