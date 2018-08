Kühlungsborn

Beim internationalen Gitarren-Festival in der Kunsthalle Kühlungsborn steht heute Abend ab 20 Uhr Nikos Tsiachris auf der Bühne. Das Konzert steht unter dem Motto „New Flamenco“. Nikos Tsiachris‘ neues Programm „Alcance“ steht für einen gereiften Künstler, der nicht nur als Flamenco-Interpret glänzt, sondern auch für eine einzigartige Ausdrucksweise, die er in seinen anspruchsvollen Eigenkompositionen voll auslebt.

Nikos Tsiachris spielt heute Abend Flamenco. Quelle: Foto: Kunsthalle

Unterstützt wird Nikos Tsiachris von dem Sänger Juan Cárdenas und dem Bassisten Tom Auffarth. Juan Cárdenas wächst herein in den Flamenco-Gesang und beginnt schon früh, selber zu singen. Seit 2011 lebt er in Deutschland und arbeitet mit vielen internationalen Künstlern zusammen, unter anderem mit Raquel und Diego Villegas, Antonio Andrade (Spanien) und Ulrich „El Rizos“ (Deutschland). Schon während seines Studiums spezialisierte sich Tom Auffarth auf Flamenco und machte sich bald in der Szene international einen Namen. Er spielte unter anderem mit Gerardo Nunez (Madrid), Anton Jimenez (Madrid) und Thorsten de Winkel.

Morgen, auch ab 20 Uhr, ist David Lindorfer beim Festival zu erleben. „Nylon Crossover Guitar“ – lautet das Motto seines Programms. Gnadenlos treibender Groove trifft auf süffige Melodien und Harmonien mit doppeltem und dreifachem Boden. Die Energie des Fingerstyles und die Freiheit des Jazz verneigen sich vor der Schönheit der klassischen Gitarre. Perkussive Knallerstücke stehen neben schlicht schönen Balladen. Das ist David Lindorfer.

OZ