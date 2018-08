Wittenbeck

Paul Felix Sattler aus Klein Bollhagen in der Gemeinde Wittenbeck (Landkreis Rostock) ist in Gedanken noch immer oft in Tansania – in „seinem“ Waisenhaus in der Millionen-Metropole Daressalam und in „seiner“ Schule in Mtwara, einer Stadt mit rund 100 000 Einwohnern ganz im Süden des ostafrikanischen Landes an der Küste des Indischen Ozeans. Der 19-Jährige hat in Tansania ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Abflug war am 7. September vergangenen Jahres. Vor ein paar Tagen – Anfang August – kam er wieder zurück.

„Ich bin in diesem Jahr selbstständiger geworden – eben sehr viel erwachsener, habe eine völlig andere Kultur kennengelernt, musste ganz unterschiedliche Probleme selbst lösen und habe jetzt in mancherlei Hinsicht eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und weiß jetzt wirklich, wie gut wir in Deutschland leben“, fasst er seine Erfahrungen zusammen.

Paul hat zunächst fünf Monate in einem Waisenhaus in Daressalam, der größten Stadt des Landes an der Küste des Indischen Ozeans, gearbeitet, dann zwei Monate das Land bereist und schließlich noch zwei Monate in Mtwara an einer privaten Grundschule gearbeitet.

Träger des Freiwilligen-Dienstes des Wittenbeckers war der Service Civil International (SCI). Eine internationale nichtstaatliche Organisation, die mit ihren Aktivitäten – vor allem für Jugendliche – „zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu gewaltfreier Konfliktlösung, internationaler Verständigung, zu einer gesunden Umwelt und zur Versöhnung“ beitragen möchte, wie es auf der Website von SCI heißt.

Werner Lutz