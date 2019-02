Kirch Mulsow

Erster Schritt Richtung Fusion mit der Gemeinde Carinerland: Die Gemeindevertreter von Kirch Mulsow haben bei einer Enthaltung der Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der Gemeinde Carinerland zugestimmt. Das teilt Bürgermeister Thomas Jenjahn (parteilos) mit. Zur Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend seien etwa 20 Gäste gekommen, darunter viele Clausdorfer, die eine Sorge haben, was die Fusion betrifft.

„Die Clausdorfer haben sich über das öffentliche Gebäude in Clausdorf Gedanken gemacht“, sagt Thomas Jenjahn. Der Auftrag nach der Gemeindevertretersitzung: „Wir sollen uns für das öffentliche Gebäude in Clausdorf einsetzen“, sagt Jenjahn. „Da ist immer viel los.“ Die Frauen würden im Kulturhaus Clausdorf Gymnastik-Sport betreiben, einmal im Monat gibt es einen Billardabend, zudem finden hier viele Veranstaltungen statt, wie „ Clausdorf glüht“, oder „ Clausdorf grillt“ und das Gebäude wird für Familienfeiern genutzt.

In Hinblick auf eine Fusion mit der Gemeinde Carinerland (die OZ berichtete) hätten die Clausdorfer Bedenken geäußert, was die Zukunft des Hauses angehe, so Jenjahn. „Das Gebäude kostet 3500 Euro in der Unterhaltung“, sagt Thomas Jenjahn. Die Einnahmen könne man da nicht gegenrechnen, seien viel zu gering. Die Gemeinde Carinerland hat bereits einige Gebäude, die sie selbst unterhält. Die Befürchtung: Das Haus wird nicht mehr öffentlich unterhalten.

„Wir haben da letztes Jahr die Einschulung meines Sohnes Philipp gefeiert. Das Haus wird viel zum Feiern und für Treffen genutzt.“ Sebastian Stirnat (28), Clausdorf Quelle: Anja Levien

Sebastian Stirnat nutzt die Angebote des Hauses. „Wir haben da letztes Jahr die Einschulung meines Sohnes Philipp gefeiert“, sagt der 28-Jährige. Und Silvester hätten viele im Dorf hier zusammen verbracht. „Das Haus wird viel zum Feiern und für Treffen genutzt“, so der Clausdorfer. Es sei wichtig für die Gemeinde und das gemeinsame Leben, sagt auch Kamilla Kessler. „Wir treffen uns dort sehr oft und machen Sachen, die uns zusammenbringen“, sagt die 38-Jährige und nennt beispielsweise das gemeinsame Glühweintrinken bei „ Clausdorf glüht“ und das Grillfest „ Clausdorf grillt“. Gerade im Winter sei es ein Anlaufpunkt. „Sonst sieht man sich ja gar nicht im Dorf.“ Wenn ein Fest stattfindet, guckt auch Gertrud Zeggel vorbei. „Das Haus ist wichtig für uns. Es ist gar nicht verkehrt, wenn es einen Ort gibt, an dem man sich Treffen kann“, sagt die 84-Jährige.

Gerd Last ist in Clausdorf geboren, seit 1955 wohnt der heute 70-Jährige gegenüber vom Kulturhaus. „Hier wurde schon immer bis auf wenige Ausnahmen drin gefeiert. Silvester, Erntedank, Karneval“, sagt Gerd Last. Das Haus werde gut genutzt, früher seien hier auch Hochzeiten gefeiert worden, fanden bis in die 80er Jahre Kinovorführungen statt. Wenige Jahre sei es anders genutzt worden. „Ich erinnere mich, dass hier Getreide gelagert wurde. Zwei Jahre war es das Möbellager von HO Neubukow.“ Einmal im Monat ist Gerd Last auch beim Billardabend dabei. Für ihn sei es von Bedeutung, dass das Haus erhalten bleibe.

Mit der Aufnahme von Fusionsverhandlungen soll in Kirch Mulsow auch eine Bürgerbeteiligung stattfinden. Daher findet eine Bürgerversammlung am 13. Februar um 19 Uhr im „Pendlereck“ in Kirch Mulsow statt. Geben die Bürger hier ihr Votum für eine Fusion ab, werde der Fusionsvertrag aufgesetzt, erläutert Thomas Jenjahn. Der soll, wenn möglich, bis zum 27. Februar stehen. Dann müsse der Kreistag noch seine Zustimmung geben. Die Gemeinden wollen den Vertrag bis zum 26. März unterschreiben. Dann zahle das Land eine Prämie von 400 000 Euro, so Jenjahn.

Die Einwohner der Gemeinde Carinerland sind am Donnerstag, 7. Februar, zur Bürgerinformationsveranstaltung mit dem Thema Fusion, um 19 Uhr, ins Gemeindehaus in Krempin eingeladen.

Anja Levien