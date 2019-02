Kirch Mulsow

Die Kirch Mulsower haben sich auf der Bürgerversammlung zur geplanten Fusion mit der Nachbargemeinde Carinerland für einen Zusammenschluss ausgesprochen. Bei der Abstimmung am Mittwochabend unter den etwa 50 Anwesenden gab es keine Gegenstimmen. Besprochen wurden vor allem die Gründe und die Aussicht, was passieren würde, wenn nichts unternommen wird. Fazit: Die Fusion komme so oder so.

Rückblick: Die Gemeindevertreter von Kirch Mulsow und Carinerland haben der Aufnahme von Fusionsgesprächen zugestimmt. Nach der Bürgerbeteiligung in Carinerland stand eine Mehrheit der Einwohner dem offen gegenüber. Kirch Mulsow hat nach derzeitigem Stand keinen Bürgermeisterkandidaten für die nächste Wahl, die Feuerwehr zählt sieben aktive Kameraden – die humanen Ressourcen seien begrenzt, erläutert Bürgermeister Thomas Jenjahn, warum eine Fusion Sinn mache.

„Wir haben ein gutes Dorfgemeinschaftsleben. Am Backhaus in Garvensdorf, im Kulturhaus in Clausdorf, auf dem Sportplatz und im Sportlerheim Kirch Mulsow treffen sich die Leute.“ Auch für eine Gemeindevertretung seien ausreichend Kandidaten da. Doch findet sich kein Bürgermeister werde dieser aus den Reihen der Gemeindevertretung gewählt. Bekennt sich hier keiner dazu, das Amt auszuüben, werde es einen Beauftragten von der Kommunalaufsicht geben. „Dann kommt es vielleicht sogar zur Zwangsfusion“, sagt Jenjahn. Auch mit Blick auf die Einwohnerzahl, derzeit 303, stehe diese im Raum. Ohne Prämie, ohne Möglichkeiten mitzugestalten.

Beides wäre jetzt noch möglich. Drei Schwerpunkte müssten im Fusionsvertrag besprochen werden. Wie wird das Prämiengeld eingesetzt, welche öffentlichen Gebäude bleiben erhalten und wie wird das Gemeindeland künftig bewirtschaftet.

Bei den Häuser müsse die Gemeinde sicherlich Abstriche machen, so Jenjahn. Aus Clausdorf gebe es ein starkes Votum, das Haus zu erhalten. Das Backhaus in Garvesndorf stehe nicht zur Debatte, da hier Fördermittel geflossen seien. Da die Gemeinde Carinerland keine Mietwohnungen unterhalte, stehe in Kirch Mulsow das „Pendlereck“ mit den Wohnungen infrage. Auch über das Sportlerheim, dass vom Mulsower SV genutzt wird, müsse gesprochen werden. Der Gedanke, öffentliche Gebäude zu veräußern, ist nicht neu. Denn auch finanziell hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren immer wieder kämpfen müssen.

„Wir haben unabhängig von der Fusion schon gesagt, dass wir uns verkleinern müssen“, sagt Gemeindevertreter Thomas Hopp. „Um den Haushalt auszugleichen, war schon klar, Kirch Mulsow muss was verkaufen“, ergänzt Heike Förster. Das sei eine Vorgabe der Kommunalaufsicht, so die Gemeindevertreterin. Die Gemeinde ist in der Haushaltskonsolidierung. Durch den Wegbruch von Gewerbesteuern und wenig Schlüsselzuweisungen vom Land, entstand 2018 ein Loch von 100 000 Euro im Ergebnishaushalt, denn die Abschreibungen auf Straßen und Gebäude blieben. In diesem Jahr konnte der Haushalt ausgeglichen werden, freiwillige Aufgaben wie eine Rentnerfeier oder ein Kinderfest sind aber weiterhin nicht möglich. Dabei ist die Gemeinde schuldenfrei und hat Rückstellungen. „Man hat Geld, aber darf es nicht ausgeben“, so Jenjahn.

Der Zeitplan 27. Februar – an diesem Tag kommt der Kreistag des Landkreises Rostock zusammen. Er muss sein Okay für eine Fusion geben. 26. März – bis zu diesem Tag muss der Fusionsvertrag zwischen der Gemeinde Kirch Mulsow und Carinerland unterzeichnet sein. Dann gibt es eine Prämie in Höhe von 400000 Euro vom Land. 26. Mai – an diesem Tag ist Kommunalwahl. Kommt es zu einer Fusion, wird die Wahl in Kirch Mulsow abgebrochen, ebenso die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Carinerland. In Carinerland werden jedoch neun Gemeindevertreter gewählt. Wenige Wochen darauf gibt es eine Wahl aus besonderem Anlass. Die Kirch Mulsower wählen zwei Vertreter für die neue Gemeindevertretung, die dann elf Mitglieder zählen wird. Zudem wird dann im gesamten Gebiet der Bürgermeister für die neue Gemeinde gewählt.

„Ich denke schon viele Jahre, dass wir zu viele Gebäude im Besitz haben. Wir müssen noch wirtschaftlicher arbeiten“, sagt Bianca Sack und spricht sich für die Fusion aus. Die Gemeinde Carinerland habe Einnahmen durch die Windkraft. „Davon können wir profitieren.“ Ein Verlust der Eigenständigkeit sehe sie nicht. „Wir werden unsere eigenen Leute in der Gemeindevertretung haben, die sich für unsere Dörfer einsetzen“, sagt sie.

Ines Pilatt-May wollte wissen, wenn sich ein Bürgermeisterkandidat finde, ob es eine Chance gebe, dass die Gemeinde autark bleibe. „Ich bin kein großer Verfechter der Fusion, aber sie wird über die nächsten Jahre eh kommen und dann können wir die Prämie nicht aussuchen“, sagt Förster.

„Wir haben kein Geld für unsere Rentner. Wir sind in der Lage die Clausdorfer mit 3500 Euro für das Kulturhaus zu sponsern, aber der Sportverein bekommt nichts einen Cent, außer, dass er das Gebäude kostenlos bekommt. Wir wollen wir die Gemeinde am Leben erhalten“, fragte Thomas Hopp. „Für mich gibt es keine Alternative zum Zusammenschluss, jetzt gibt es noch 400000 Euro, jetzt können wir mitreden.“

Peter Reimer hat als ehemaliger Gemeindevertreter und Gemeindewehrführer mehrere Haushaltssperren miterlebt. „Wir bewegen uns zwischen Not und Elend, deswegen bin ich für den Zusammenschluss. Bei der Feuerwehr kannst keine neuen Ausrüstungsgegenstände anschaffen, du musst losgehen und betteln, da fühlt man sich auch erniedrigt“, sagt er.

