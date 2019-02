Lüdersdorf/Bastorf

Einer alten Bauernregel zufolge sollte die Hälfte des Winterfutters Anfang Februar noch vorrätig sein, um die Tiere gut und gesund in die neue Saison zu bringen. Die Hälfte der Vorräte für Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und Pferde hat nach dem wettermäßig äußerst schwierigen Jahr jetzt wohl kaum noch jemand. „Die Tierhalter sind arg gebeutelt“, weiß Jörg Haase, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg.

Vor allem östlich und nordöstlich vom Schweriner See habe es Ausfälle von bis zu 75 Prozent bei Heu und Stroh gegeben. Stark betroffen waren laut Haase auch die Gegenden um Warin und Dorf Mecklenburg sowie Gadebusch, Schönberg und Lüdersdorf. Hier sanken die Erträge um bis zu 50 Prozent. „Wir haben die Probleme kommen sehen und mehr Stroh produziert, um den Kollegen zu helfen. Es gibt eine große Solidarität unter den Landwirten“, sagt Haase. Er leitet die Agrar AG Gadebusch, einen Marktfruchtbetrieb. „Bei uns sind Heu und Stroh schon seit Oktober ausverkauft.“

Zunächst standen Wiesen und Felder regelrecht unter Wasser, dann folgte die lange Trockenheit. Im Juli fielen nach Angaben des deutschen Wetterkontors 64 Prozent weniger Niederschläge in Mecklenburg-Vorpommern als im Vergleichszeitraum von 1981 bis 2010. In keinem der Sommermonate bis einschließlich Oktober waren es landesweit im Schnitt mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter, im September sogar weniger als 20. Gras und Mais vertrockneten, das Futter wuchs gar nicht mehr nach. Zum Sommerende 2018 waren längst nicht alle Tierhalter mit genügend Heu oder Silage ausgerüstet.

Milchviehbetriebe haben große Probleme

„Der erste Schnitt war noch möglich, der zweite hat schon gefehlt“, berichtet Volker Bredenkamp, Landwirt in Bastorf. „Ganz große Probleme haben die Milchviehbetriebe“, weiß er als Vorsitzender des Bauernverbandes Bad Doberan. Wegen Futtermangels haben einige ihren Tierbestand reduziert. „Ein Betrieb in Kirch Mulsow hat seine Milchkühe verkauft“, sagt Susann Baltzer, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Bad Doberan. „Das war zwar wohl geplant, aber der Futtermangel hat zur Entscheidung beigetragen.“ Andere Milchproduzenten hätten Tiere zur Notschlachtung gegeben.

Noch reicht die Maissilage, sagt Uwe Harder, Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes Lüdersdorf e.G.(Nordwestmecklenburg), „aber wir werden wohl nicht umhinkommen, noch Futter zuzukaufen“. Quelle: GVM

Die Lage habe sich keineswegs entspannt. „Wir werden wohl nicht umhinkommen und noch Futter zukaufen müssen“, sagt Uwe Harder, Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes Lüdersdorf e.G. „Uns fehlen etwa 2000 Tonnen Maissilage.“ Einen Teil davon hat der Chef vorsorglich im Herbst bei einem Ackerbaubetrieb in Nordwestmecklenburg reservieren lassen. 430 Milchkühe sowie 290 Kälber und Jungrinder hat der Lüdersdorfer Betrieb zu versorgen. „Wir haben unsere Herde selbst aufgebaut und erzeugen den Nachwuchs im eigenen Betrieb. Ein Verkauf von Rindern wegen Futtermangels kommt für uns nicht infrage.“

Der Betrieb hat sich auf die Situation eingestellt und „futtertechnisch“ Veränderungen vorgenommen, um alle auf dem Hof stehenden Rinder satt zu bekommen. Dies betrifft hauptsächlich die Biogasanlage, wo die Maismenge drastisch reduziert wurde. Die Anlage wird stattdessen mit Stalldung bespeist. „Den haben wir auf dem Hof ja zur Verfügung, auch wenn wir damit nicht so viel Gas produzieren können“, erläutert Uwe Harder. Außerdem ist geplant, ein paar frühere Maissorten anzubauen, um sie rechtzeitig ernten zu können. Ferner hofft er, dass die Grassilage bis zur nächsten Ernte ausreicht. „Wir haben in weiser Voraussicht im Herbst Gras auf größeren Flächen ausgesät“, berichtet der Chef. Er hofft wie viele seiner Kollegen auf den ersten Schnitt im Frühjahr. Sollte es bis dahin eng werden, könne die Grassilage noch mit Stroh gestreckt werden. Der Nachteil ist, dass die Kühe dann nicht so viel Milch liefern. Letzten Endes würde dem Betrieb nichts anderes übrigbleiben, als Futter zuzukaufen.

Futterpreise sind stark gestiegen

Da Uwe Harder eine Futterreserve in der Region gewiss ist, muss er sie nicht teuer aus der Ferne transportieren lassen. Wie etwa schwedische Landwirte, die in ihrem Land 100 Euro für einen Heuballen blechen müssen. „Sie sind von der Dürre noch mehr geplagt als wir“, sagt Volker Bredenkamp. Kostete ein Rundballen sonst 25 Euro, müssen Tierhalter jetzt 50 und auch schon mal 70 bis 90 Euro bezahlen. In Niedersachsen soll der Preis sogar 140 Euro betragen. Denn im Landesinneren war es noch trockener als in MV, daher gebe es weniger Futterreserven.

Obwohl Volker Bredenkamp im letzten Juni vorsorglich 90 Tonnen Mais für seinen Schweinemastbetrieb zugekauft hat, reicht das Futter vorn und hinten nicht, sagt der 57-Jährige. 1400 Tiere hat er im Stall, drei Mastdurchgänge pro Jahr führt er durch. Statt wie sonst im November hat er 700 Ferkel diesmal erst im Januar eingestallt. Der Landwirt beklagt, dass der Schweinepreis derzeit sehr niedrig ist. „Wer Tiere für die Zucht entbehren konnte, hat sie schlachten lassen. Die Kühlhäuser voll sind.“ Der Kilopreis beträgt 1,36 Euro. 1,60 bis 1,80 Euro müsste er sei, um die Kosten – auch für den teuren Futterzukauf – zu decken, sagt Bredenkamp. Einige Schweinezüchter hätten die Sauen abgegeben, ihre Ställe stünden leer.

Pferdehalter weicht auf Luzernepellets aus

Auch im Reit- und Zuchtbetrieb Plath in Timmendorf auf der Insel Poel ist die Situation bei Heu angespannt. „Etwa 40 bis 50 Prozent Heu und Heulage fehlen“, sagt André Plath. Er muss Futter für die 80 Pferde zukaufen. Fast täglich schickt er zwei Lkw durchs Land, nach Wittenberge oder Stendal. „Wir füttern Stroh und Luzernepellets zu.“ Etwa 500 Heulageballen hat er in Reserve, vermutet aber, dass die zum Ende des Winters aufgebraucht sein werden. „In fast drei Monaten gibt es neues Futter“, so seine Hoffnung. Selbst Heuproduzent will André Plath auf die angespannte Futtersituation reagieren und seinen Betrieb auf Grünfutter umstellen. „Wir werden 30 Hektar mit einer speziellen Mischung Futtergras, die gut trocknen soll, anbauen“, sagt er.

Marina Welsch vom Tierpark Wismar: „Pferde und Alpakas bekommen auch Futtermöhren.“ Quelle: Haike Werfel

Im Wismarer Tierpark ist genügend Futter vorhanden, sagt Marina Welsch. „Wir bestellen schon immer ein Jahr im Voraus, also 2017 für 2018. Durch langjährige gute Kontakte zum Lieferanten haben wir ausreichend Heu und Stroh zur Verfügung.“ Aber auf Grünfutter mussten die Hirsche, Pferde und andere Pflanzenfresser früher verzichten. Der letzte Schnitt vom Rasen, sonst bis Oktober möglich, fiel weg. „Der Getreidepreis ist gestiegen und das Rindfleisch für die Luchs ist sehr teuer“, berichtet Marina Welsch. Sie ist froh, dass der Tierpark dreimal pro Woche Obst- und Gemüseabfälle sowie abgelaufene Lebensmittel von Marktkauf in Wismar abholen kann.

Der Landesbauernverband hat bereits zu Beginn des vergangenen Sommers eine Onlinefutterbörse geschaltet, die von den Landwirtschaftsbetrieben genutzt wurde. Auch das habe zu einer Entspannung der Situation geführt. Mehr als 200 Angebote beziehungsweise Gesuche für Futter waren dort zu finden. Letzte Futterangebote wurden dort allerdings Mitte Dezember veröffentlicht.

Internet: https://www.bauernverband-mv.de/index.php/mitgliederbereich/stroh-und-futterforum oder auch https://rinderallianz.de/service/stroh-und-futterboerse

Haike Werfel und Almut Jaekel