Bad Doberan

Das Gastransportunternehmen Ontras baut an der B105 im Gewerbegebiet Walkmüller Holz ein neues Gebäude. Es ersetzt eine Baracke, die dort bislang stand. „Der Neubau ist erforderlich, da die Bausubstanz des bisherigen Gebäudes nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht“, sagt Unternehmenssprecher Ralf Borschinsky. Zudem sei die derzeitige räumliche Situation für die 14 dort Beschäftigten unbefriedigend.

In dem Bürogebäude ist auch die Ontras-Tochter GDMcom, die Telekommunikations- und Dokumentationsdienstleistungen anbietet, sowie weitere, für das Unternehmen tätige Dienstleister.

Ontras transportiert im Netzbereich Nord das Gas aus zwölf Einspeiseanlagen für Biomethan. In einer Anlage im brandenburgischen Prenzlau werde Gas aus Wasserstoff erzeugt und ebenfalls durch die Rohre des Unternehmens transportiert. „Weil wir davon überzeugt sind, dass Gas mit einem künftig zunehmenden Anteil an regenerativ hergestellten Gasen zukunftsfähig ist, haben wir mit dem Neubau Am Walkmüller Holz bewusst eine langfristige Standortentscheidung getroffen“,sagt der Unternehmenssprecher.

„Von Bad Doberan aus werden Anlagen physisch betreut.“ Das bedeutet, dass die Mitarbeiter Im Walkmüller Holz Gasleitungen, Anlagen und Biogaseinspeisung in Stand halten und gegebenenfalls Störungen beheben.

Den Auftrag für den Neubau erhielt die Firma GHT aus Wismar. Die Fertigstellung des neuen Bürogebäudes ist für Juli 2020 vorgesehen.

Cora Meyer