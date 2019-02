Neubukow

Für eine Sanierung des Gebäudes am Neubukower Sportplatz, in dem die Abteilung Fußball der Turn- und Sportgemeinschaft Neubukow (TSG) untergebracht ist, sind Fördermittel beim Bund beantragt worden. Das teilt Bürgermeister Roland Dethloff mit. „Es gibt ein Programm für die Sanierung von Sportstätten“, sagt er.

Was genau an dem Standort passieren wird, ob Sanierung oder vielleicht doch Neubau, steht noch nicht fest. „Wir wollen bis spätestens Juni das Konzept soweit haben, dass wir wissen, was wir da machen wollen.“ Denn für das Vorhaben müsse das gesamte Gebäude samt Kegelbahn und Gaststätte betrachtet werden.

Geld für die Maßnahme ist im Haushalt eingestellt. Das Gebäude am Sportplatz an der Wismarschen Straße ist Mitte der 70er Jahre erbaut worden. Hier finden sich vier Umkleiden, Sanitärräume mit Duschen und Toiletten, die Heizungsanlage und ein Abstellraum für die Abteilung Fußball der TSG. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig. Das Dach ist undicht, in den Duschen schimmelt es, die Heizungsanlage ist nicht mehr auf dem neusten Stand.

Auch ein daneben stehendes Haus, welches als Lager genutzt wird und in dem sich ein kleiner Gruppenraum befindet, ist in die Jahre gekommen.

Anja Levien