Wittenbeck

Es tut sich was in Wittenbeck: „In den vergangenen zwei Sitzungen des Bauausschusses, die ich geleitet habe, gab es konstruktive Diskussionen zwischen den Mitgliedern und Einwohnern“, sagt Hans-Jürgen Hahn. „Ich denke, dass wir diese Art der Kommunikation zwischen Gremien und Bürgern weiter anschieben sollten.“Dabei gelte es, auch die kritischen Wittenbecker mit ins Boot zu nehmen, ist Hahn überzeugt: „Nur wenn man Probleme offen anspricht, kann man sie auch lösen.“ Meint auch Bürgermeister Dirk Stübs (parteilos): „Vielen Einwohnern hat in unserer Gemeinde Transparenz gefehlt – aber die Leute wollen sich einbringen.“

Ein wichtiger Punkt: öffentliche Ausschuss-Sitzungen – noch Anfang 2017 in Wittenbeck keine Selbstverständlichkeit. „Seit vergangenem Frühjahr können interessierte Bürger nun an diesen Sitzungen teilnehmen und sich ein Bild von Entscheidungsprozessen machen“, erklärt Stübs. „Und sie können sehen, dass hier nicht gemauschelt wird.“

Denn genau das war der Gemeindevertretung in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen worden. „Bestes Beispiel ist der Bebauungsplan 10, der den Strandbereich umfasst“, sagt Stübs. „Hier wollen wir schon seit 1999 die wilde Buden-Wirtschaft wegbekommen und die Fläche qualitativ entwickeln.“ Und auch, wenn die Gespräche mit dem Investor nicht immer einfach seien: „Man muss sich an einen Tisch setzen und offen miteinander reden – nur so kommt man zum Ziel.“

Hat auch Hans-Jürgen Hahn festgestellt: „Wir haben es nicht nötig, uns weiter gegenseitig anzugehen – so bekommt man weder Dinge geregelt, die in der Vergangenheit schlecht gelaufen sind, noch die künftigen Herausforderungen.“ Lange Zeit sei immer nur an zwei verschiedenen Polen übereinander geredet worden, sagt Hahn: „So bewegt sich aber nichts.“Dabei habe Wittenbeck unter anderem mit seinem Landschaftsschutzgebiet großes Entwicklungspotenzial, ist das Bauausschuss-Mitglied überzeugt: „Ich glaube, die Zeit ist reif, dass bei der Gestaltung des Ortes alle mitmachen – auch in der Gemeindevertretung.“

Sie begrüße diese Entwicklung sehr, sagt auch Ute Klingbiel, die in den vergangenen Jahren immer wieder die Arbeitsweise der Verwaltung kritisiert hatte. „Dabei wollte ich nicht alles schlechtreden“, macht die Wittenbeckerin deutlich. „Wir als Bürger wollen nur bestimmte Entscheidungen verstehen und möglichst mitgestalten.“ Deshalb habe sie auch so vehement für öffentliche Ausschuss-Sitzungen plädiert, erklärt Klingbiel.

Beharrlichkeit, die sich ausgezahlt hat – auch im Sinne von Bürgermeister Stübs: „Ziel muss es für uns alle sein, das Beste für unsere Gemeinde herauszuholen.“

Lennart Plottke