Heiligenhagen

Heiligenhagen liegt, landschaftlich sehr schön in der Gemeinde Satow und hat 714 Einwohner. Den Mittelpunkt des Ortes, der teilweise von Wald umgeben ist, bildet das Gemeindezentrum. Es wurde 2002 gegründet und ist gleichzeitig zentraler Treffpunkt. Fast täglich wird es durch Vereine, aber auch zum Zwecke anderer Veranstaltungen genutzt.

Jürgen Hilbers, gebürtiger und „waschechter Heiligenhäger“ erzählt stolz, dass die erste Feier in diesem Gemeindehaus im Jahre 2002 sein 50. Geburtstag gewesen sei. Der monatliche Preisskat im Winter, der ebenfalls dort stattfindet, bleibt von ihm nicht unerwähnt: „Bis zu 25 Männer spielen Skat. Die Frauen treffen sich gleichzeitig zum Rommé. Das wird sehr gut angenommen“. Die ehemalige Postzustellerin Heiligenhagens Jutta Lange kennt die Heiligenhäger „alt wie neu“ und ist im Dorf sehr engagiert. Die Rentnerin betätigt sich auch sportlich in den Räumlichkeiten des Gemeindezentrums zusammen mit den Sportbegeisterten des Heiligenhäger SV e.V. Die unterschiedlichen Sparten des Vereins sind, wie sie aufzählt: „Frauengymnastik, Tanzsport, Gymnastik Oldies, Babyturnen, Frauensport, Line Dance und Zumba“.

Die langjährige Dorfbewohnerin organisiere auch, gemeinsam mit der Sportgruppe, den jährlich auch an dieser Stelle stattfindenden Adventsmarkt für jung und alt. Dieser fände großen Anklang, auch bei denen, die neu im Ort wohnten. Nicht nur jährlich, sondern monatlich findet dort ebenso ein Nachmittagskaffee statt, an dem jeder teilnehmen kann. In den Vereinen und bei den Treffs im Gemeindezentrum finden die Einwohner Abwechslung und Entspannung.

Das frühere Waldfest fehlt den Einwohnern

Sie beklagen hingegen, dass es leider die damaligen Feste, wie das Waldfest, nicht mehr gebe. So auch Peter Schröder, der 2002 von Rostock nach Heiligenhagen zog: „Die Personen, die das organisierten, sind teilweise nicht mehr hier oder verstorben. Viele Jüngere möchten sich nicht darum kümmern. Es ist schließlich immer mit Arbeit verbunden. Jutta Lange und ich haben lange daran gearbeitet, einiges beizubehalten, leider hat es keinen Bestand mehr“. Er bedauert sehr, dass der Kontakt zu neuen Dorfbewohnern so gut wie gar nicht vorhanden sei. „Die meisten neuen Ortsbewohner arbeiten ganztägig und möchten abends ihre Ruhe. Das versteht man auch“, fügt er hinzu.

Andrea Lillge, seit 1967 in Heiligenhagen sieht es ähnlich. Die Dorfgemeinschaft der „Alteingesessenen“ sei sehr gut. Es sei jedoch schwierig, mit neuen Dorfbewohnern ins Gespräch zu kommen. Beim damaligen Waldfest lernte man die Leute schneller kennen. Man hatte den alten Kern und neue kamen hinzu. Die Zeiten seien leider vorbei, das Waldfest somit Geschichte. Das stimme sie ein wenig traurig. Es gab aber auch damals bereits neue Dorfbewohner, die ihrerseits schnellstmöglich Anschluss an die Dorfgemeinschaft suchten.

Dirk und Anjte Carstensen zogen von Husum nach Heiligehagen. Quelle: Anke Kisters

Antje Carstensen und ihr Ehemann Dirk kamen aus Husum, Nordfriesland hierher. Die Heilpädagogin erzählt mit Begeisterung von ihrer „Ankunft“ in diesem Ort: „Wir wollten schnellstmöglich Leute kennenlernen und traten in den Sportverein ein. Jutta Lange erklärte uns vorher, dass es hier Usus sei, den Leuten persönlich die Hand zu geben und sich vorzustellen.“ Es fand ein abendliches Sportfest statt, an dem das Ehepaar teilnahm. „Nachdem wir die Gaststätte durchquert und jeden per Handschlag begrüßt hatten, bemerkten wir die Tür zum Saal, in welchem das eigentliche Fest stattfand. Mein Mann und ich kannten nun auch alle, die an dem Abend nur auf ein Bier die Gaststätte besuchten, aber mit dem Sportfest nichts zu tun hatten. Wir landeten schließlich am Tisch der Alteingesessenen zur gemeinsamen Feier. So fanden wir sofort Anschluss an die Dorfgemeinschaft.“

Jetzt leben die Carstensens, nach einem Umzug innerhalb des Ortes, bereits 24 Jahre hier in einem Bauernhaus. Auch für sie, wie für viele Einheimische ist der Ort sehr bedeutend. Jürgen Hilbers erläutert: “ Wenn man hier gebaut hat, ehrt man schließlich auch sein Eigenheim und möchte nicht fort. Ich wohne hier in der vierten Generation unserer Familie“.

Anke Kisters