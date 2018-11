Kröpelin

Der Schreck ist der Frau noch ins Gesicht geschrieben: „Es hat ganz komisch geknackt, ich kann das auch nicht beschreiben. Jedenfalls bin ich dann gucken gegangen und da waren die Tasten vom Geschirrspüler schon so ausgebeult. Da habe ich nur noch ausgemacht“, berichtete die Kröpeliner Mieterin aus der Lindenstraße, der gestern Nachmittag die Küche abgebrannt ist.

Sie schlug wohl auch gleich Alarm bei der Nachbarin und stand nach deren Angaben so plötzlich ohne Haustürschlüssel draußen. „Da bin ich schnell zu ihrem Vater gelaufen, der in der Nähe wohnt, und wollte den Ersatzschlüssel holen. Als ich zurückkehrte, schlugen die Flammen schon aus ihrem Küchenfenster heraus“, schilderte die Hausnachbarin weiter.

Während des Feuerwehreinsatzes hatten die Bewohner des Komplexes ihre Wohnungen verlassen. Ein Paar war extra her geeilt, als es die Einsatzfahrzeuge in der Lindenstraße und auf dem Kamp gesehen hatte: „Meine Schwester wohnt hier und da mussten wir doch gucken, ob ihr was passiert ist“. Alle waren schließlich froh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. „Die Küche ist komplett Schrott und der Rauch ist einmal quer durch die ganze Wohnung gezogen“, hieß es noch.

Kurz nach 13 Uhr hatte die betroffene Frau die Feuerwehr gerufen und es waren dann insgesamt 36 Kameraden angerückt, wie Kröpelins Wehrführer, Raik Meißner, im Anschluss zusammenzählte. Im Einsatz waren Kröpeliner, Steffenshäger, Reddelicher und Bad Doberaner Feuerwehrleute, darunter auch Kröpelins Bürgermeister, der hiesige Hauptamtsleiter und der Chef der Kröpeliner Ospa-Filiale. “Vor Ort leisteten wir Unterstützung bei den Nachlöscharbeiten und stellten einen Sicherheitstrupp bereit“, teilten später die Kameraden aus der Münsterstadt mit.

„Wir haben schon bei der Anfahrt die Rauchentwicklung aus dem Gebäude gesehen und stellten bei der Erkundung das Flammenbild in der Küche fest. Daraufhin wurde ein Trupp unter PA (Pressluftatmer) reingeschickt. Es befand sich keine Person mehr im Gebäude“, sagte Raik Meißner weiter. Er hatte kurz vorm Abschluss des Einsatzes noch einmal eine Wärmebildkamera an die verkohlten Reste des Geschirrspülers gehalten und etwas Glut entdeckt. Nachdem alles gelöscht war, erklärte er gegenüber der OZ zum Einsatz dieser Wärmebildkamera: „Zur Personensuche wird sie immer verwendet. Damit können wir aber auch Glutnester entdecken, die wir so eventuell nicht sehen. Am Anfang half sie uns, dass sich der Trupp trotz der massiven Rauchentwicklung besser auf dem Weg zum Brandherd orientieren konnte. Im Nachhinein, wie in diesem Fall, führte sie zur Nachlöscharbeiten, als sich in der Dämmung des Geschirrspülers noch etwas fand“.

Im Großen und Ganzen sei er mit dem Einsatz zufrieden, meinte Kröpelins Wehrführer noch und ergänzte: „Das Feuer konnte relativ zügig gelöscht werden. Es wird aber mit Sicherheit Sachen geben, die wir auswerten. Wir lernen auch aus jedem Einsatz dazu.“

Thomas Hoppe