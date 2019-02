Elmenhorst

Gut 300 Besucher drängten sich am Donnerstagabend im Elmenhorster Gemeindezentrum – um mehr zu erfahren über die geplante Fusion der Gemeinden Ostseebad Nienhagen, Admannshagen-Bargeshagen und Elmenhorst/ Lichtenhagen. „Ich erwarte noch mehr Informationen, wie diese Fusion genau aussehen soll und welche Vorteile sie konkret bringt“, sagte etwa der Nienhäger Hartmut Merchel. „Ich bin grundsätzlich dafür – neben einer eigenen, bürgernäheren Verwaltung könnten wir so den drohenden Zugriff der Hansestadt Rostock zumindest verzögern.“

Er sehe in einem Zusammenschluss keine Vorteile für seine Gemeinde, meinte hingegen der Bargeshäger Kurt Podstata: „Es gibt nur weitere Anfahrtswege, wenn man Probleme klären will – ich stehe der Sache skeptisch gegenüber.“ Für und Wider – zwei Stimmen, die die Haltung der anwesenden Einwohner gut widerspiegelten. Nach seiner Auffassung sei diese geplante Zusammenführung eine der bestmöglichen Fusionen, sagte Uwe Heinze, Leitbildkoordinator des Landkreises Rostock: „Den drei Gemeinden geht es aktuell gut – trotzdem denken die verantwortlichen Leute weiter und überlegen, was sie für ihre Bürger verbessern können.“

Der Zeitrahmen sei eng bemessen, aber machbar, betonte Heinze. Denn Zusammenschlüsse müssten bis spätestens 26. Mai, dem Tag der Kommunalwahl, wirksam werden, wenn die Beteiligten noch Prämien nach Gemeinde-Leitbildgesetz und Fusionsverordnung abfassen wollen. Im konkreten Fall spreche man über 800 000 Euro: „Entsprechende Verträge müssen bis spätestens 26. März vorliegen – eine Fristverlängerung ist nicht geplant.“

Und genau das war auf der Einwohnerversammlung einer der größten Kritikpunkte. „Ich habe den Eindruck, dass hier alles unter Zeitdruck entschieden werden soll“, sagte etwa Harald Liepert aus Nienhagen. „Eine Versammlung reicht zu diesem Thema doch bei Weitem nicht aus. Hier sind vielleicht 300 Leute anwesend – das ist viel zu wenig, denn betroffen wären etwa 9000 Menschen.“ Und: „Warum muss es gleich eine Fusion sein?“, fragte Liepert. „Vielleicht wäre ja der erste Schritt eine Kooperation – da kann man sich kennenlernen und Dinge ausprobieren. Und wenn das passt, kann man die Bürger immer noch mitnehmen.“

Man habe absolut keinen Zeitdruck, stellte Bargeshagens Bürgermeister Eduardo Catalán ( FDP) klar: „Wenn es in den kommenden Wochen keine Entscheidung gibt, verzichten wir eben auf das Geld – denn darum geht es uns nicht vordergründig.“ Die Menschen hätten die jeweiligen Gemeindevertreter gewählt, „damit wir uns einen Kopf machen und die Entwicklung im Blick haben“, so Catalán. „Wo lauern Gefahren, wo können wir gegensteuern?“ Denn über kurz oder lang werde eine Eingemeindung durch die Hansestadt Rostock ein Thema: „Deshalb sollten wir unser Schicksal jetzt in die eigenen Hände nehmen.“

Man werde die Bedenken und Anregungen mitnehmen und in den Gremien beraten, versprach Catalán – ein klares Bürgervotum gab es an diesem Abend jedenfalls nicht.

