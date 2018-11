Heiligendamm

Zu einem Brand in der Orangerie in Heiligendamm ist die Feuerwehr Bad Doberan am Mittwochvormittag alarmiert worden. Wie Steffen Kriebel, stellvertretender Wehrführer, mitteilte, habe eine frei stehende Beleuchtung in der Galerie im Erdgeschoss der Orangerie gebrannt. Grund dafür sei nach ersten Erkenntnissen ein Kurzschluss gewesen.

Die Orangerie gehört zum Grand Hotel Heiligendamm. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst habe die Rauchentwicklung gesehen und versucht, das Feuer zu löschen, sagt Hoteldirektor Thilo Mühl. Die Feuerwehr sei dann sehr schnell da gewesen. „Zum Glück ist niemanden etwas passiert.“

Der Schaden im Gebäude sei nicht groß. Wie Steffen Kriebel mitteilt, sei das Feuer nicht auf die dort ausgestellten Bilder übergegriffen. „Die Kunst ist nicht beschädigt“, sagt Galerist Franz N. Kröger. Es sei ein kleiner Schwelbrand gewesen. „Zum Glück wurde niemand verletzt.“

Die Galerie ist mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit worden. Der Einsatz konnte nach 75 Minuten beendet werden.

Anja Levien