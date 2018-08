Lehnenhof

So schön sich die Straße nach Lehnenhof auch schlängelt, sie birgt Gefahren. An einigen Stellen ist sie schmal, und schnell kann es geschehen, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht ausweichen kann. Das ist auch Rosemarie Nelson geschehen.

Rosemarie Nelson lebt schon immer in Lehnenhof. Sie wünscht sich, dass die Zugangsstraße sicherer wird. Quelle: Foto: Sabine Hügelland

Der Unfall beschäftigt sie noch heute, obwohl er nun schon ein paar Jahre zurückliegt. „Die Straße müsste mehr Ausweichtaschen haben und breiter werden“, sagt sie. „Und es müssten auch die Sträucher und Bäume entlang der Straße zurückgeschnitten werden, damit man besser sehen kann.“

Dass sie mit dem Auto fahren kann, ist ein Glück und gibt ihr ein wenig Freiheit, denn Rosemarie Nelson sitzt im Rollstuhl. Jedoch nicht wegen des Unfalls mit Totalschaden. Das Pferd der 51-Jährigen stürzte Anfang der 90er-Jahre beim Tonnenabschlagen in Retschow. Dabei erlitt die Reiterin ein schweres Trauma. Seitdem ist sie in ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkt. „Das ist besser, als wäre ein anderer heruntergefallen“, sagt sie mit Nachdruck. „Alles geht heutzutage so schnell, und ich brauche meine gesamte Kraft, um mithalten zu können“, sagt sie und wird nachdenklich.

Dennoch lässt sich Rosemarie Nelson ihren Lebenswillen nicht nehmen, und so saß die ehemalige Reitlehrerin in der vergangenen Zeit schon mehrfach wieder auf einem Pferd. Sie hofft, bald wieder reiten zu können. Doch dafür benötigt sie ein Pferd, welches sie auch tragen kann und ihren Bedürfnissen entspricht. Eine Zeit lang ging das in Kühlungsborn bei Patricia von Mirbach, doch nun ist das Pferd in die Jahre gekommen. „Ich würde so gern wieder reiten“, wünscht sich Rosemarie Nelson.

Die Agraringenieurin saß mit der Wende und bis zu ihrem Unfall ein Jahr lang als ehrenamtliches Mitglied im Kreistag. Das Interesse an der Politik ist geblieben – wenn es irgendwie geht, fährt Rosemarie Nelson noch heute zu Sitzungen.

Die Anwohnerin arbeitet jetzt gern am Computer. Sie studierte an der Fachschule für Tierproduktion in Zierow und war als Arbeitsgruppenleiterin in der LPG Tierproduktion „Immer bereit“ in Steffenshagen tätig.

Lehnenhof ist schon immer ihre Heimat. Ihre Mutter und einer der beiden Brüder wohnen ebenfalls im Dorf. „Hier herrschte wunderbare Ruhe“, sagt sie. „Jetzt wird ständig gebaut oder Rasenmäher laufen“, so Rosemarie Nelson. Denn seit der Wende wuchs das Dorf um sieben Häuser.

„Der Rasenmäher ist der größte Feind des Igels, nicht nur wegen der möglichen Verletzung, sondern wegen des lauten Geräuschs“, weiß Rosemarie Nelson. „Zwei Igel haben sich in diesem Jahr bei mir im Garten eingenistet“, freut sie sich und achtet auch schon darauf, dass sie für den Winter einen Unterschlupf finden. „Igel sind so nützlich, denn sie sind der einzige natürliche Feind der Schnecken.“

Außerdem würden sie gern das Futter, das die drei Katzen übrig lassen, fressen.

sah