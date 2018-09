Bad Doberan

Einige Tausend Zigarettenkippen waren es bestimmt, die nach der Sammel-Aktion auf Doberans Kamp am vergangenen Sonnabendvormittag zunächst in Müllsäcken und später in den häuslichen Restmülltonnen einiger Sammler landeten. Und das, was da sonst noch auf dem Rasen und am Rande der Wege rumlag – Kaffeebecher, Papiertaschentücher, Verpackungen – kam dort hinein, wo es hingehört: In die vielen Papierkörbe der historischen innerstädtischen Parkanlage.

Ein Zeichen für den Umweltschutz setzen

Rund 50 freiwillige Müll- und Kippensammler, darunter viele Kinder, waren dem Aufruf von Stadtvertreter Jochen Arenz (parteilos) und der Gruppe Bad Doberan und Umland des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu dieser Aktion gefolgt. „Über Zigarettenkippen gelangen Nikotin und andere giftige Schadstoffe in den Boden und das Grundwasser. Die Filter enthalten viel Mikroplastik, das längst weltweit zum großen Umweltproblem geworden ist. Wir wollen heute den Kamp von Kippen säubern und damit zugleich ein Zeichen setzen“, erklärte Carsten Großmann von der lokalen BUND-Gruppe. Großmann hielt nach dem großen Sammeln auf dem Kamp noch einen kurzen Vortrag zum Thema Schadstoffe im Boden.

Aktion ist auch ein Dankeschön an das Team vom Bauhof

Jochen Arenz betonte: „Die Aktion ist auch ein Dankeschön an die Frauen und Männer vom städtischen Bauhof. Sie haben schon mehr als genug damit zu tun, um unsere Stadt wenigstens einigermaßen ordentlich und sauber zu halten. Diese doch ziemlich kleinteilige Kippensammelei wollten wir ihnen abnehmen.“Die Teilnehmer waren mit Eifer und guter Laune bei der Sache. Wie Felix Kloerss (10), der mit anderen Mädchen und Jungen aus der Jugendfeuerwehr kam. „Das ist eine nützliche Aktion für unsere Stadt. Ich bin gern dabei“, sagte er.

Im kommenden Frühjahr soll es einen Umwelttag geben

Aus der relativ spontanen Aktion – die Idee dazu hatten Arenz und Großmann vor zwei Wochen – soll im kommenden Frühjahr ein ausgewachsener Umwelttag werden. „Der dann vielleicht zur Tradition wird“, so Großmann.„Die Innenstadt mit dem Kamp, die Wohngebiete Buchenberg und Kammerhof und der Strand von Heiligendamm werden dann beim großen Frühjahrsputz unsere Schwerpunkte sein“, kündigt Arenz an. Er und Mitorganisator Großmann waren sehr zufrieden mit der Resonanz der Aktion vom Sonnabendvormittag.Beim Kippen- und Müllsammeln wurde auch viel darüber gesprochen, dass der Kamp eigentlich noch viel schöner werden könnte. „Jetzt wäre die richtige Zeit, Blumenzwiebeln für Frühlingsblumen in die Erde zu bringen – Krokusse, Narzissen, Tulpen“, regte Stadtvertreterin Magdalena Edner (CDU) an.

Werner Lutz