Satow

„Aufnahme läuft“, sagt Maximilian Ruben zu den Drittklässlern der Schule am See in Satow. Diese haben sich um zwei Mikrofone gestellt. Auf Zeichen von Musiklehrerin Anke Müller geht’s los. „Winterkinder“ von Rolf Zuckowski singen die Jungen und Mädchen. Die Grundschüler haben am Mittwoch ihre erste CD aufgenommen. Sie ist der Anfang auf dem Weg zur Minimusiker-Grundschule.

Seit Wochen üben die Grundschüler für die CD-Aufnahme, haben Minimusiker-Lieder einstudiert. Aber auch ihre Lieblingslieder kommen mit auf die erste Platte „Unsere Hits von Herbst bis Weihnacht“. „Die Kinder lieben es, zu singen“, sagt Anke Müller, die auch den Grundschulchor leitet. „Wenn wir von der Grundschule zum Musikraum gehen, dann singen sie schon los.“ Deshalb habe sich die Schule für das Projekt „Minimusiker“ entschieden. Etwa 230 Jungen und Mädchen werden ihre Stimmen auf einer CD im Herbst und einer im Frühjahr verewigen. Am Ende des einjährigen Projektes steht das Zertifikat der „Minimusiker“-Grundschule.

„Lichterkinder“, den „Halloween-Blues“ und den „Minimusikergesang“ haben die Zweitklässler gerade aufgenommen. Mit dabei war Jakob. „Das erste Lied mussten wir sieben Mal wiederholen“, erzählt der Siebenjährige. Ihm gefalle das Projekt gut. Zustimmung kommt von Sarah, Richard, Klara und Runa. „Ich mag die Lieder, die wir gesungen haben“, sagt die sieben Jahre alte Runa. Zu Hause höre sie auch gerne Musik und singe mit. Auch Sarah singe zu Hause gerne, erzählt die Achtjährige. Richard und Klara fanden das gemeinsame Singen nicht anstrengend. „Das hat mir alles gut gefallen“, sagt die Siebenjährige, die Akkordeon spielt. Instrumente hätte sich die Kinder bei der Aufnahme auch gut vorstellen können. „Das hätte mir Spaß gemacht“, sagt Jakob.

Musikalisches Projekt für Schulen

Nach der Aufnahme gibt es für die Kinder eine Urkunde, auf der Profimusiker steht. Die hängt ihr auf und jeder weiß dann, dass ein Star im Haus wohnt, rät Maxi Ruben den Kindern. Die „Minimusiker“ seien ein musikpädagogisches Projekt, das staatlich anerkannt sei, erzählt Ruben. „Uns ist wichtig, es geht um die Kids, das sie einen schönen Tag haben. Es geht um die Praxis und das sie die Barriere verlieren, dass sie nicht singen können.“ Ein kleines Mischpult, zwei Mikros und ein Laptop braucht es, um eine CD aufzunehmen. Als Nächstes sind die Drittklässler an der Reihe.

„Die Faustregel ist, wenn man den Ton nicht trifft, nicht reinschreien, sondern sich langsam rantasten“, sagt der Musikpädagoge. Und so üben die Kinder immer wieder die Textzeile „Schuss ins Tal zu fahrn“ vom Lied „Winterkinder“. Dafür sollen sie auch die Augen schließen. „Stellt euch die Worte vor und hört nur die Töne.“ Das gemeinsame Singen schule nicht nur die Konzentration, sondern auch das Miteinander, sagt Musiklehrerin Müller. „Sie singen sich die Lieder in den Pausen gegenseitig in kleinen Gruppen vor und üben zusammen.“

Dann läuft die Aufnahme und wird gestoppt. „Noch mal ohne Gequassel am Anfang“, sagt Maximilian Ruben. Er begleitet mit Gitarre. Anke Müller dirigiert, hält sich die Hand ans Ohr, um den Kindern zu signalisieren, lauter zu singen. Als das Lied vorbei ist, hält sie den Zeigefinger auf ihre Lippe. „Das ist das Schwerste, danach ruhig zu bleiben“, sagt Müller. Während der Aufnahmen müssen die Kinder fast still stehen, jedes Gescharre mit den Beinen ist sonst zu hören.

Die CD wird in etwa zehn Tagen fertig sein. Dann kann sie von den Eltern erworben werden. Über den Verkauf werde das Projekt refinanziert, so Anke Müller. Als die erste CD aufgenommen ist, gibt es für die Kinder und Lehrer noch eine Überraschung: die Goldene Schallplatte für den Minimusikertag.

Anja Levien