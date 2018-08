Rerik

Sieben Aufführungen stehen auf dem Programm des 14. Kleinen Theater-Festivals auf dem Haff-Platz in Rerik (Landkreis Rostock) am kommenden Wochenende. Die Palette ist breit, reicht vom komödiantischen Bühnenstück über Musik-Theater bis hin zum Puppenspiel. Das Festival ist ein Angebot für die ganze Familie.

"Das Festival ist ein vom Land gefördertes Projekt des Landesverbandes Freier Theater, „der hier das ganze breite Spektrum der Künstler zeigen kann, die in unserem Landesverband zusammengeschlossen sind“, erklärt Puppenspieler Jürgen Wicht, der Vorsitzende des Landesverbandes. Veranstaltet wird das Festival von der Kurverwaltung Rerik.

Bei einer freien Open-Air-Veranstaltung ohne Ticket-Verkauf gebe es zwar ein ständiges Kommen und Gehen. Aber: Die überwiegende Mehrheit der Besucher verfolge „geradezu fasziniert das Geschehen auf der Bühne und wir haben mittlerweile nicht wenige Gäste, die ihren Urlaub so planen, dass er in das Theater-Festival auf dem Haff-Platz fällt“, so Stefanie Quaas, die Chefin der Kurverwaltung. Das volle Programm mit Inhaltsangaben der einzelnen Stücke findet sich auf www.rerik.de.

Werner Lutz