Diedrichshagen

In den 1960er-Jahren ließ der Kreis Bad Doberan in Diedrichshagen einen großen Wohnblock erbauen, um die Lebensbedingungen der Landbevölkerung zu verbessern. Wer in eine der neuen Wohnungen ziehen konnte, hatte das große Los gezogen. Warmes Wasser aus der Wand, bequeme Heizung und relativ große Räume machten sie attraktiv. Auch Hans Porm (74) und seine damalige Frau zählten zu den Glücklichen, die dort eine moderne Wohnung erhielten. „Bedingung war allerdings, dass ich Mitglied der LPG Tierproduktion Freie Erde Kröpelin werden musste. Doch darauf bin ich gerne eingegangen und habe beim Forstbetrieb, in dem ich vorher gearbeitet, gekündigt.“

Mit seinem Wechsel in die Landwirtschaft im Jahre 1968 war nun auch der letzte von neun Geschwistern in die Fußstapfen des Vaters getreten. Dieser wurde mit der Bodenreform 1945 vom Landarbeiter zum Bauern und begründete Anfang der 1950er-Jahre die erste LPG im Dorf mit. „Ich wuchs auf dem Bauernhof auf. Wir hatten zehn Hektar Land, Pferde, Rinder und Geflügel. Die Arbeit in der Landwirtschaft bereitete mir immer Freude. Deshalb habe ich 1978 auch meinen Meister gemacht. Diesen Abschluss erwarben übrigens auch alle meine Brüder und meine Schwester“, sagt Hans Porm nicht ohne Stolz.

Doch nicht nur in der LPG machte er sich einen Namen. Als Vorsitzender der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe ( VdgB) in der Gemeinde wurde er auch zum Cheforganisator, wenn es darum ging, nach getaner Arbeit tüchtig zu feiern. Der damalige Vorsitzende der LPG Planzenproduktion, Werner Schweizer, hatte ihm diese Aufgabe mit den Worten übertragen: „Hans, du machst das schon!“ Bis zu sieben Feste habe er damals vorbereitet und mitgestaltet, sagt Porm. „Frauentag, Tanz in den Mai, Erntefest, VdgB-Ball oder Weihnachtsfeier standen immer auf dem Programm“, zählt der Rentner auf. Ein bisschen trauert er den Zeiten nach, da in Diedrichshagen „noch doll was los war.“

Freude an Gartenarbeit und Geflügelzucht

Nach der Wende stieg er zunächst bei der Agrar AG ein und übernahm einen Stall in Steffenshagen, doch schon bald war das Unternehmen gezwungen, Arbeitskräfte abzubauen. Inzwischen ist er Rentner und hat gemeinsam mit Lebensgefährtin Waltraud Hackendahl Freude an Gartenarbeit und Geflügelzucht. Ganz ohne geht es halt nicht. „Ich muss immer das Land riechen“, nennt er es. Einst leidenschaftlicher Taubenhalter, kommen die Täubchen „heute nur noch in den Topf“. Ein ähnliches Schicksal haben auch die Enten und Broiler, die im Mai eingestallt werden.

Das Paar kann es kaum erwarten, dass es ums Haus und in den beiden gepachteten Gärten wieder grünt und blüht. Gespannt sind beide zum Beispiel darauf, ob der im vergangenen Jahr gepflanzte und jetzt gut eingepackte Zitronenbaum den Winter übersteht. Ein Blick hinter die Folie verrät: „Es sieht noch sehr gut aus! Bisher war es ja auch eher mild.“

Werner Geske