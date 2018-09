Neubukow

Langsam wächst am Kröpeliner Tor von Neubukow ein Riese: das rund 40 mal 70 Meter große Gebäude der nagelneuen Rewe-Filiale. Der moderne Supermarkt soll mit einer Verkaufsfläche von etwa 1700 Quadratmetern dann ausreichend Platz „für ein noch breiteres Sortiment“ bieten, wie es dazu aus der Teltower Rewe-Markt-GmbH-Niederlassung heißt. Mit diesem Bau „eines zeitgemäßen und besonders energieeffizienten“ Marktes wolle man sich „langfristig in Neubukow aufstellen“, erklärt die Rewe-Pressesprecherin für die Region Ost, Stephanie Behrens, weiter. „Green Building“ nennt sich laut Bauschild das dazugehörige Konzept, was die Unternehmenssprecherin so erläutert: „Dank dieses hauseigenen, nachhaltigen Baukonzepts spart solch ein Öko-Supermarkt bis zu 50 Prozent Energie im Vergleich zu einem Standardbau. Die Heizenergie wird zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung aus der zentralen Gewerbekälte und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen abgedeckt. Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlage belasten die Umwelt nicht mit CO2-Emissionen. Die Nutzung von Regenwasser für Reinigung, Toiletten und Außenbewässerung rundet die nachhaltige und umweltschonende Gestaltung des neuen Supermarktes ab.“

Thomas Hoppe