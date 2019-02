Satow

Schon am Morgen habe sie „so ein komisches Gefühl“ gehabt, sagte Angelika Schwarz ( FDP) am Donnerstagabend während der Sitzung der Satower Gemeindevertretung: „In den Ausschüssen war es in den vergangenen Wochen verdächtig ruhig.“ Und ihr Gefühl sollte die Vorsitzende nicht trügen: Denn einige Abgeordnete hatten sich ihre Diskussionsbeiträge offenbar für die letztmögliche Zusammenkunft aufgespart – und sorgten bei der Beratung zum Haushaltsplan 2019 für eine mehr als hitzige, fast anderthalb Stunden dauernde Debatte.

„Wir hatten uns doch in der vergangenen Sitzung mehrheitlich gegen diese Maßnahme ausgesprochen – warum ist der Punkt dann jetzt wieder aufgeführt?“ Gerhard Wittenburg (CDU), Gemeindevertreter Quelle: Renate Peter

Stein des Anstoßes: Anträge der CDU-Fraktion, zwei Passagen aus dem von Kämmerin Marie Komm vorgelegten Plan zu streichen. Neben einem Passus im Vorbericht, wonach die Hebesätze ab dem Jahr 2020 angehoben werden könnten, ging es auch um Investitionen in Höhe von 74 200 Euro für eine teilweise Überdachung der Satower Kirchruine. „Wir hatten uns doch in der vergangenen Sitzung mehrheitlich gegen diese Maßnahme ausgesprochen“, erklärte Gerhard Wittenburg. „Warum ist der Punkt dann jetzt wieder aufgeführt?“

Es gehe hierbei gar nicht um diese konkrete Summe, stellte Bürgermeister Matthias Drese ( SPD) klar: „Wir schaffen damit nur eine Haushaltsstelle, auf die wir zurückgreifen können, wenn es für eine Überdachung doch mal Fördermittel geben sollte.“ Nur dann würden diese Mittel relevant, so Drese: „Das ist im Haushaltsplan auch mit einem entsprechenden Sperrvermerk belegt.“ Im Übrigen halte er es für unfair, einer künftigen Gemeindevertretung nach den Kommunalwahlen Ende Mai jeglichen Handlungsspielraum zu nehmen, meinte Drese: „Die Dinge können sich doch im Verlaufe des Jahres noch ändern – da müssen wir doch arbeitsfähig bleiben.“

Auch bei einigen Gemeindevertretern stieß das Vorgehen der Union auf heftige Kritik. Dabei ging es in erster Linie gar nicht so sehr um inhaltliche Fragen, sondern viel mehr um den Stil. „Wir haben den Haushaltsplan in den vergangenen Wochen in sämtlichen Ausschüssen ausführlich besprochen“, sagte etwa Jürgen Gensch ( SPD). „Da hatte niemand von der CDU irgendwelche Einwände – sich jetzt hier einige Punkte herauszupicken, halte ich für eine rein polemische Debatte.“ In der Konsequenz stelle sich für ihn die Frage, wozu man die Fachausschüsse dann überhaupt noch brauche, so Gensch.

Besucher reagieren mit Unverständnis

„Es geht doch offenbar nur darum, öffentlichkeitswirksam Stimmung zu machen – das hätte man alles im Vorfeld klären können.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: privat

Auch er habe für diese Vorgehensweise wenig Verständnis, meinte Matthias Drese: „Es geht doch offenbar nur darum, öffentlichkeitswirksam Stimmung zu machen – das hätte man alles im Vorfeld klären können.“ Er sei über die Gesprächskultur „einfach nur enttäuscht“, sagte Bernd Steinbach ( SPD): „Spätestens im Hauptausschuss hätte die CDU ihre Anliegen vorbringen können – da haben sich die Mitglieder aber der Stimme enthalten.“ Einmal mehr gebe die Gemeindevertretung für die Öffentlichkeit ein trauriges Bild ab, so Steinbach – ein Eindruck, den die etwa 20 Besucher im Satower Feuerwehrgebäude nur bestätigen konnten.

Dennoch: Letztlich stimmten die Abgeordneten mit knapper Mehrheit für die Änderungsanträge – und sorgten so für noch mehr Verwirrung. „Damit haben wir keine Satzung und können jetzt nicht über den Haushalt abstimmen“, erklärte Matthias Drese. Konsequenz: „Wir können erstmal keine Aufträge vergeben, die Vereine bekommen kein Geld – wir sind praktisch nicht handlungsfähig.“ Da platze auch Angelika Schwarz der Kragen. „Das haben wir ja toll hinbekommen“, schimpfte die Vorsitzende des Gremiums. „So ein Verhalten habe ich in vielen Jahren noch nicht erlebt – ich finde das unter aller . . . Würde!“

„Das haben wir ja toll hinbekommen – so ein Verhalten habe ich in vielen Jahren noch nicht erlebt.“ Angelika Schwarz (FDP), Vorsitzende Gemeindevertretung Quelle: Renate Peter

Um die verfahrene Situation doch noch zu retten, wurde die denkwürdige Sitzung für zehn Minuten unterbrochen – und Bürgermeister Drese zog sich mit den jeweiligen Fraktionsvorsitzenden zur Beratung zurück. Im Ergebnis stellte Erhardt Liehr ( FDP) schließlich „schweren Herzens“ den Antrag, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 mit den Änderungsanträgen zur Abstimmung zu stellen. Immerhin hier zogen die Gemeindevertreter wieder an einem Strang – und winkten das Papier letztlich mit großer Mehrheit durch.

Lennart Plottke