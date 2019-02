Kühlungsborn

Unter dem Restaurant Vielmeer am Yachthafen muss die Hauptabwasserleitung erneuert werden. „Sie ist durch das Hochwasser abgerissen“, sagt Restaurantchef Peter Weide. Vermutlich habe das Wasser in eine Torfblase gedrückt, die unter dem Haus ist. Der Schaden sei vorerst repariert, damit sei es allerdings nicht getan.

„Wir haben die Havarie beseitigt“, teilte die ausführende Reparaturfirma aus Kühlungsborn mit. Dabei habe man festgestellt, dass die Abwasserleitung nicht setzungssicher verlegt wurde. Das sei jedoch in diesem Bereich erforderlich, damit aus Untergrundbewegungen keine Schäden entstehen. Bei einer Gründung des Gebäudes auf Pfählen, wie sie beim Vielmeer – aber auch bei anderen Häusern am Hafen – gegeben ist, müssten die Leitungen stets so verlegt werden, dass sie auch auf instabilem Grund nicht brechen oder abreißen. Bei Abwasserleitungen ist zusätzlich ein Gefälle nötig, damit das Wasser auch abfließen kann. Das bedeute einen erheblichen Aufwand und setzte eine gewisse Planung voraus.

„Das sind nun mal die Bedingungen, mit denen man rechnen muss, wenn man an der Küste baut.“ Peter Weide, Betreiber des Restaurants "Vielmeer" Quelle: Werner Lutz

Leitungen müssen neu verlegt werden

„Wegen der Reparaturarbeiten mussten wir eine Woche länger schließen als geplant“, sagt Peter Weide, der Betreiber des Vielmeer. „Ohne Abwasserleitung kann man schließlich keine Gastronomie betreiben.“ Nun suche man nach einer Möglichkeit, um solche Schäden künftig zu vermeiden. „Ich hoffe, das nächste Hochwasser lässt noch eine Weile auf sich warten, damit wir das bis dahin hinbekommen.“ Die Schwierigkeit: Viele Gebäude am Yachthafen sind wegen des unsicheren Grundes auf Pfählen errichtet. Zudem gebe es unter dem Vielmeer eine Torfblase, die ebenfalls in Bewegung ist. Die Leitungen seien daran jedoch nicht angepasst. „16 Jahre lang hat es funktioniert“, sagt der Restaurantchef. Betroffen von den Bodenverhältnissen seien auch die Anbauten an das Gebäude. „Uns sind ja alle, die nicht auf Pfählen gegründet sind, schon mal abgesackt.“ Peter Weide ist allerdings gelassen: „Das sind nun mal die Bedingungen, mit denen man rechnen muss, wenn man an der Küste baut.“

Vorerst kein Weinanbau mehr

Für die Arbeiten an der Leitung musste der Hang neben dem Gebäude teilweise abgetragen werden. „Wir haben uns dann entschieden, das auf beiden Seiten gleichmäßig zu machen.“ Dabei habe man auch den hauseigenen Weinberg dem Erdboden gleich gemacht. „Wir hätten die Pflanzen ohnehin abnehmen müssen, da haben wir diesen Anlass genutzt“, sagt der Gastronom. Vorerst sei auch kein neuer Weinanbau geplant. „Wir haben den Anspruch, nachhaltig zu produzieren. Das ist in dieser Region nicht immer ganz einfach.“

Cora Meyer