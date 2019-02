Kühlungsborn

Immer mehr Paare geben sich in Kühlungsborn das Ja-Wort. Schon jetzt gibt es keine verfügbaren Hochzeitstermine mehr für dieses Jahr. Für Standesbeamtin Ilona Buchwald nichts Besonderes. Ab September des Vorjahres können sich Paare einen Hochzeitstag aussuchen. „Dann geht immer gleich der größte Teil der Termine raus.“

Die meisten Ja-Sager kommen von außerhalb. „Die haben meist positive Erinnerungen an den Ort“, sagt Ilona Seefeld. Manchen hätten sich in dem Ostseebad kennengelernt oder hier den ersten gemeinsamen Urlaub verbracht. „Den Paaren gefällt das ganze Drumherum“, sagt die Standesbeamtin. „Etwa dass das Standesamt so dicht am Strand ist und dass es gute Parkmöglichkeiten gibt.“

Viele Heiratswillige verbinden die Trauung auch mit einem gemeinsamen Kurzurlaub an der Ostsee. „Die kommen dann ganz allein, ohne größere Gesellschaft.“ Oft wären das Paare, die bereits länger zusammen sind, und das nun offiziell machen wollen. „Oder sich einfach zusammenschreiben lassen.“ Solche Paare sind flexibel, sie heirateten auch unter der Woche. Wer mit der ganzen Familie feiern möchte, sei natürlich auf die Wochenend-Termine angewiesen. „Damit alle anreisen können und jeder frei hat“, sagt die Standesbeamtin.

„Im vergangenen Jahr hatten wir 276 Trauungen“, sagt Standesbeamte Ilona Buchwald. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es „nur“ 255 Hochzeiten, damals kamen 75 Prozent von außerhalb. Kühlungsborn gehört damit zu den beliebtesten Hochzeitsorten in Mecklenburg-Vorpommern. Die meistens sagen im Rathaus Ja zueinander. Aber auch im Molli sind Trauungen möglich. Die Schmalspurbahn ist eine Außenstelle des Standesamtes. Insgesamt drei Standesbeamte sind im Kühlungsborner Rathaus beschäftigt. „Mehr werden wir leider nicht – obwohl es mehr Trauungen gibt“, sagt Ilona Buchwald.

Auch die Zahl der Eheschließungen im Land steigt. Sie hat sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Insgesamt 11 660 Hochzeiten gab es im Jahr 2016 in MV.

Cora Meyer