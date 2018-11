Kühlungsborn

Aufmerksam blickt Finn zu seinem Herrchen. Der Vierbeiner wartet gespannt auf die nächsten Kommandos. Mit strengem Blick schauen Leistungsrichter Peter Schütz und die Vorsitzende des DVG Hundesportvereins Kühlungsborn, Michaela Schröder, auf die Arbeit von Peter Kutz und seinem Hund. Für den Fährtenhund von Regine Nietschke ist zu diesem Zeitpunkt schon Entspannung angesagt, denn das Mensch-Hund-Team hat seine Prüfung längst hinter sich. Der Hund konnte dank seiner guten Nase 90 Punkte erschnüffeln und holte sich die erste von zwei Qualifikation zur Landesmeisterschaft.

Sieben Starter aus Greifswald, Schwerin und Kröpelin legen an diesem Tag ihre Vereinsprüfungen ab. „Einige Hunde sind sehr aufgeregt, das Umfeld kennen sie nicht, die Menschen, den Platz, so dass dadurch Fehler entstehen können“, erklärt Leistungsrichter Schütz. „Wir betreiben Vielseitigkeitssport, kein Agility mit Hürden. Vielseitigkeit ist wie Triathlon und wird in drei Disziplinen untergliedert“, erläutert die Vereinschefin. „Bei uns können sich die Mitglieder, wenn sie es wollen, bis zur Landesmeisterschaft oder der Deutschen Meisterschaft qualifizieren. Das ist strenges Leistungstraining“, so Michaela Schröder.

Die Tiere absolvierten an diesem Tag Fährtenarbeit und Unterordnung. Desweiteren steht die Disziplin Schutzdienst – hierbei wird der Gehorsam des Hundes in Grenzfällen überprüft – auf dem Programm. „Der Schutzdienst hat einen viel zu schlechten Ruf. Das stammt noch aus DDR-Zeiten. Wir machen das nicht mehr so wie früher“, sagt Michaela Schröder. „Eigentlich handelt es sich um einen Auslastungssport. Danach sind Hunde entspannter. Sehr Aktive benötigen das“, so Michaela Schröder.

Peter Kutz ist das dienstältestes Vereinsmitglied. Der 66-Jährige gehört seit 1968 dazu, nur ein Jahr zuvor wurde der Verein gegründet. Er nahm an Landesmeisterschaften und DDR-Meisterschaften teil. Gleichzeitig ist er die gute Seele des Vereins, der 25 Mitglieder zählt, und kümmert sich ums Haus. Sein Hund Finn legt eine fast perfekte Prüfung ab – bescheinigt Leistungsrichter Schütz.

Verkehrsprüfung für Vierbeiner

Manche Hunde kommen an diesem Tag etwas ängstlich, andere freudig aufgeregt, auf den Platz. Kommandos wie „Sitz“, „Hier“, „Platz“, und „Aus“ sind immer wieder zu hören. Die Hunde laufen mit aufrechtem Kopf über den Rasen, sie scheinen fast an den Lippen ihrer Besitzers zu hängen. Für die Vierbeiner zählt nur, was Herrchen oder Frauchen sagen. Während ein Hund den Kommandos folgt, darf der andere nur zuschauen, muss brav an der Seite liegen bleiben und warten, bis er an die Reihe ist – auch das gehört zur Prüfung. Genauso wie ein Schuss aus einer Pistole, der den Hunden keine Angst machen darf. Freudig, exakt, schnell und aufmerksam die Hörzeichen des Hundeführers ausführen – das ist das Ziel.

Bei der Verkehrsprüfung geht es für die Tiere unter anderem darum, Radfahrer in Ruhe zu lassen und nicht von der Seite des Besitzers zu weichen. Bevor die Hundehalter an die praktischen Prüfungen gehen, gilt es, die theoretische Sachkundeprüfung, auch „Hundeführerschein“ genannt, zu absolvieren. Wissen zur Gesundheit, der Hundehaltung und anderes werden hierbei getestet. Die Theorieprüfung ist Pflicht. Wer durchfällt, muss sie wiederholen – an einem anderen Tag. Diesmal lief alles glatt, so konnten die Prüfungen auf dem idyllischen, von Bäumen umgebenen Platz in Kühlungsborn Ost weitergehen.

Bei der Disziplin Unterordnung müssen sich die Hunde auch zwischen fremden Menschen hindurchbewegen. „Ein Hund muss sich in Menschengruppen ruhig verhalten und auf seinen Halter hören. Das ist das A und O. Darauf wird bei uns Wert gelegt, ansonsten kann man keinen Hundesport betreiben“, betont die Vereinschefin. „Zu uns können jedoch auch Nichtmitglieder kommen und die Grundausbildung für ihren Hund absolvieren“, erklärt Michaela Schröder, die selbst Trainerin ist, weiter. „Ein Hund sollte gehorsam sein, eine gewisse Grundausbildung besitzen, sozial verträglich sein, ein optimales Verhalten in der Öffentlichkeit zeigen und sich benehmen können“, stellt sie klar. „Neue Mitglieder sind bei uns willkommen.“ Trainiert wird immer dienstags ab 17 Uhr und sonnabends ab 16 Uhr.

Weitere Infos:www.hundesportkuehlungsborn.de, oder bei Michaela Schröder: 0174/7575908.

Sabine Hügelland