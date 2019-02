Am Molli-Bahnhof in Kühlungsborn Ost haben die Umbauarbeiten für ein neues Kundencenter begonnen. „Das ursprüngliche Erscheinungsbild der Schalterhalle wird wiederhergestellt“, kündigt Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz an, bezieht sich dabei auf Bildmaterial aus dem Jahr 1935.