Kühlungsborn

Seit einigen Tagen wird am Strand von Kühlungsborn alles für die Techniker Beach Tour aufgebaut. Die Federführung hat der Volleyballverein Kühlungsborn, der den Spitzensport seit 1995 ins Ostseebad holt. Bis Sonntag werden zwischen Bootshafen und Seebrücke Turniere der ranghöchsten deutschen Beach-Volleyball-Serie ausgetragen. Weltmeister, Olympiasieger und Nationalteams werden an der Ostsee erwartet.

„Es ist außergewöhnlich, dass wir das als Verein alles in Ehrenamt und Freizeit machen“, sagt Vereinsmitglied Gerd Susemihl. Die gesamte Infrastruktur liegt in Verantwortung des Vereins: Tribüne, Zelte, Ballkinder, Strom, Wasser, Wege, Kontakt mit Behörden, Container für die Live-Fernsehübertragungen, Pressebereich. Lars Behrens hat wie einige andere auch extra Urlaub genommen. „Ich brenne für den Sport, habe als Balljunge 1995 an der Seebrücke angefangen. Da hat sich eine Liebe entwickelt“, erzählt der stellvertretende Vereinsvorsitzende. 1995 war die Tour– damals unter anderem Namen – erstmals zu Gast in Kühlungsborn. Doch der Platz wurde im Laufe der Zeit zu eng, der Standort gewechselt. Jetzt ist die etwa 10000 Quadratmeter Strandfläche Ort des Geschehens.

Stadt, Gastronomie, Gewerbe und Hotelerie unterstützen Veranstaltung

„Es gibt schlimmere Orte für Urlaub, oder“, sagt Lars Behrens, der einer von etwa 30 Vereinsmitglieder ist, die für die Tour im Einsatz sind. Zudem gebe es während des Aufbaus auch immer Zeit für Gespräche und ein paar Volleyballspiele, wenn die drei Nebencourts und der Center Court fertig sind. „Wir machen das auch für den Ort. Die Veranstaltung hat einen Stellenwert hier und ich bin froh, ein Teil davon zu sein.“ Stadt, Hotels, Gastronomie, Handel und Gewerbe würden das Event unterstützen. Für die Gäste ist der Eintritt frei.

Das Turnier in Kühlungsborn ist mit 25 000 Euro dotiert und bringt einige technische Neuerungen mit. „Durch die Videoanlayse können die Spieler strittige Situationen anfordern“, erläutert Lars Behrens. Hawk-Eye-Video-Challange nennt sich die Spielüberwachung. Zudem gibt es ab sofort mehr Informationen, wie sich die Spieler bewegen. Mittels der Kinexon-Datenanalyse werden die Bewegungsdaten der Sportler erfasst und ausgewertet. Weiterhin wird ein Speedtracker eingesetzt, der misst, wie schnell der Aufschlag war.

An die 50 Meldungen

48 Teilnehmer sind für die Techniker Beach Tour in Kühlungsborn gemeldet. Mit dabei Olympiasiegerin und Welmeisterin Kira Walkenhorst, die mit Lena Overländer an den Start geht. Titelverteidigerin Kim Behrens ist mit ihrer neuen Partnerin Sandra Ittlinger gemeldet. Fest steht der Einsatz des zweiten Nationalteams Julis Thole und Clemens Winkler.

Damit es bei den Spielen nicht zu Verzögerungen kommt, werden noch Ballkinder gesucht. „Die betreuen die Spielfelder, sammeln die Bälle auf und unterstützen so den Spielablauf“, erläutert Lars Behrens. Dafür werden Kinder ab zehn Jahren gesucht, die von Freitag bis Sonntag die Bereitschaft haben, dabei zu sein. „Für Essen und Getränke ist gesorgt. Die Kinder werden mit Kleidung ausgestattet, die sie behalten können.“ Wer Interesse hat, meldet sich am Donnerstag, 18 Uhr bei der Nordtribüne im Center Court.

Levien Anja