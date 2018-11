Bad Doberan

Vergleichsweise geringe Kriminalitätsbelastung, hohe Aufklärungsrate: Nach Informationen von Carsten Hofmann, Leiter der Polizeiinspektion Güstrow, gibt es im Landkreis Rostock aktuell eine positive Sicherheitslage. „Dabei überlagert die Wahrnehmung bestimmter Fälle im Sicherheitsgefühl oftmals die tatsächlichen Schwerpunkte im Kriminalitätsgeschehen“, sagte Hofmann jetzt beim Präventionsforum des Kreises in Güstrow.

So seien im Jahr 2107 gut 10 500 Fälle (die meisten davon Diebstähle, Roheits- sowie Vermögens- und Fälschungsdelikte) erfasst worden – rund 1400 weniger als im Jahr zuvor: „Die Aufklärungsquote ist 2017 zudem auf mehr als 65 Prozent weiter gestiegen“, erklärte der Polizeidirektor. Insbesondere wies Hofmann auf die Zunahme der Enkeltrickbetrügereien (68), mehr angezeigte Fälle häuslicher Gewalt (124) sowie rund 50 Fälle von Gewalt an Schulen im Jahr 2017 hin. Diese Zahlen seien jedoch auch Ausdruck gelingender Präventionsarbeit – „weil das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit dafür steigen“. Damit einher gehe in der Bevölkerung auch eine größere Anzeigebereitschaft.

Die rund 40 Teilnehmer des Präventionsforums arbeiteten darüber hinaus einige Schwerpunkte heraus: So soll etwa die Präventionsarbeit in Städten und Gemeinden gemeinsam mit den Bürgermeistern und Gemeindevertretungen stärker aufgebaut werden. Zudem wurden auch bessere Informationen über Fördermöglichkeiten und bestehende Präventionsarbeit sowie mehr Austausch zwischen Aktiven angemahnt. Letztlich soll auch die Arbeit mit Eltern intensiviert werden, damit Präventionsarbeit in Familie, Kita und Schule noch besser wirkt.

Lennart Plottke