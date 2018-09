Nienhagen

Hinter einem Bus an einer Haltestelle im Ostseebad Nienhagen steht sie im Nieselregen – eine Tramperin mit einem riesigen Rucksack auf dem schmalen Rücken und mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie wolle nach Bad Doberan, später in Richtung Wismar weiter, erzählt sie und stellt sich vor: „Ich bin Liedermacherin Bea.“

Die frühere Rostockerin hat ein besonderes Ziel. „Ich befinde mich auf sternförmiger Weltreise“, erklärt sie. Ihr Vorhaben: in 1000 Tagen durch mehr als 50 Länder zu reisen, als Songwriterin und Botschafterin für Liebe und Frieden. Wer ihre Texte kennt, der weiß: Bea schaut über den Tellerrand, in die Herzen der Menschen. Sie lässt sich selbst nicht aus, will wissen und hinterfragen, um zu erfahren, wie die Welt zu einem friedlicheren Ort werden kann.

Ohne festen Wohnsitz in der Welt zu Hause

Sternförmige Weltreise deshalb, weil sie immer mal wieder nach Deutschland zurückkehrt, um ihre Eltern in Nienhagen zu besuchen, auch, um die Tochter wieder einmal in die Arme schließen zu können. In Deutschland sei die Energie, das Lebensgefühl, doch sehr dicht meint die Musikerin. Neuseeland hingegen sei wundervoll, leicht, beschwingt. Alles hat die Sängerin aufgegeben und trägt nur das mit sich, was sie noch besitzt: ihre Gitarre, ein Tablet, ein paar Kleidungsstücke. Weder ein Telefon noch einen festen Wohnsitz oder eigene Geldmittel besitzt die Musikerin, dafür ein großes Herz, in dem sich viel Lebensweisheit einbettete.

„Songwriter Bea – The Voice of Jesus“ – so lautet ihr offizieller Name, den sie nach einem tiefen Erlebnis im Jahr 2001 Anfang dieses Jahres annahm. Am 28. September wird Liedermacherin Bea um 19 Uhr in der Salzgrotte von Bad Doberan ein Konzert geben. Es habe sich einfach spontan ergeben. Jetzt ist sie Haussitterin in Bad Segeberg, wo sie am 5. Oktober (19.30 Uhr) ein Benefizkonzert gibt, im Neurologischen Zentrum Bad Segeberg für die Praxis ohne Grenzen.

Mehr als 1000 Konzerte in 17 Jahren auf Tour

Ihre Wahlheimat ist Warnemünde. Von dort startete sie am 1. Oktober 2016 – und dorthin wird sie am 27. Juni 2019 um 10 Uhr – nach 1000 Tagen um die Welt – auf die Mole zurückkehren. Seit 17 Jahren tourt sie mit ihrer Gitarre und selbst komponierten und getexteten Liedern durch Deutschland und Europa, wo sie mehr als 1000 Konzerte gab. Bea sang bisher in mehr als 30 Ländern.

Darunter in Israel für Palästinenser und Israelis, gemeinsam für die Organisation „Women Wage Peace“. In Israel hätte sie viel am Meer geschlafen in ihrem Schlafsack, denn ein Zelt besitze sie nicht. Manchmal wird sie in ein Haus eingeladen: „In Israel waren die Menschen sehr herzlich, aber auch in Deutschland habe ich wundervolle Erfahrungen gemacht.“ Wenn sie Geld braucht, singt sie ihre Songs von Frieden und Liebe – da wo es passt, beispielsweise auf den Straßen oder in privaten Wohnzimmern.

Gut 38 000 Kilometer per Anhalter unterwegs

Fünf Monate wird sie ab Dezember durch Österreich, Marokko, Teneriffa, Kuba, Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama reisen. Bisher kommt sie auf mehr als 38 000 Kilometer per Anhalter. „Statt Angst habe ich Respekt und höre beim Trampen auf meine Ur-Instinkte. Ich bin schon vorsichtig“, sagt sie.Ihre Texte empfängt die Sängerin aus dem Universum, mit dem sie sich eng verbunden fühlt. Wobei mit Universum „das große Ganze“ zu verstehen sei, macht Liedermacherin Bea deutlich: „Ich bin nicht religiös.“ Die studierte Lehrerin widmet ihr Leben nur noch ihrer Musik und ihrer Aufgabe als Botschafterin für Liebe und Frieden. Fünf CDs hat sie bereits veröffentlicht, die aktuelle unter dem Titel „Thanks For Being Here“ in englischer Sprache.Ihre Weltreise dokumentiert sie in Texten und Bildern unter „songwriterbea“ auf Instagram und unter „Liedermacherin Bea“ auf Facebook. Ihre Lieder veröffentlicht sie auf ihrem YouTube-Kanal.

Kontakt: beamusik@aol.co

Sabine Hügelland