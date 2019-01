In Kühlungsborn hat es am Sonntagabend erneut einen Überfall auf einen Imbiss gegeben. Der Täter konnte festgehalten werden. Er gestand zwei weitere Überfälle. Ein in Untersuchungshaft sitzender 20-Jähriger wurde anschließend freigelassen. Der Imbissbetreiber hatte mit der Tat gerechnet.