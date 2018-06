In der Kunsthalle Kühlungsborn beginnt morgen um 20 Uhr das Konzert von „Friend ’n Fellow“.

Das Duo, bestehend aus Constanze Friend und Thomas Fellow, begegnete sich 1991 das erste Mal. Die Band gehört zu den Erfindern des Acoustic Soul und präsentiert dem Publikum Jazz, Blues, Country und Soul sowie mit Poesie gefärbte Eigenkompositionen und eigene markante Interpretationen von Cover-Songs.

Ihre Debut-CD „Home“ wurde mit der Blueslegende Luther Allison in einer Kirche eingespielt. Er war von beiden Musikern fasziniert und nannte ihre Musik „Music Of The New Century.“ Inzwischen hat „Friend ’n Fellow“ elf CDs produziert, von denen ein Großteil auch auf Vinyl erschien. Ihr letztes 2016 veröffentlichtes Live-Album trägt den Namen „Silver“.

Der Eintritt: 20 Euro, für Kühlungsborner oder gegen Kurkarte 18 Euro. Karten in der Kunsthalle oder unter Tel. 038293 / 7540

OZ