Bad Doberan

Jochen Arenz hat den Vorsitz des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus abgegeben. Der parteilose Stadtvertreter war am 21. Oktober mit 55,7 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister von Bad Doberan gewählt worden und wird am 11. März von der Stadtvertretung vereidigt. Am 21. März übernimmt er dem Posten des Rathauschefs von Thorsten Semrau. Mit Blick auf das Bürgermeisteramt wolle er keine Ämterhäufung, sagte Jochen Arenz zu seiner Entscheidung, den Vorsitz abzugeben.

„Für mich geht ein Zeitalter zu Ende. Ich habe das zehn Jahre unheimlich gerne gemacht und möchte jetzt, dass andere auf den Platz kommen.“ Die Ausschussmitglieder haben in ihrer Sitzung am Montagabend Monika Schneider (Linke) zur neuen Vorsitzenden gewählt, Gebhard Zeug (SPD) übernimmt die Funktion des Stellvertreters, informierte Arenz, der sein Mandat als Stadtvertreter bis zur Vereidigung behalte und auch weiterhin im Ausschuss mitarbeite.

Anja Levien