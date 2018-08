Kühlungsborn

In der evangelischen Kirchengemeinde von Kühlungsborn (im Landkreis Rostock) gibt es jetzt offiziell eine neue Kirchenmusikerin. Die 27-jährige Sophie Feine aus dem Reriker Ortsteil Blengow wurde gestern im Rahmen des Gottesdienstes in ihr Amt feierlich eingesegnet.Die gebürtige Rostockerin, die bereits mit vier Jahren nach Blengow kam, hatte mit zwölf Jahren begonnen, Klavier zu lernen. Es folgten im Jahr 2010 das Abitur am Musik-Gymnasium in Schwerin, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kirchengemeinde Levin bei Dargun und schließlich das Kirchenmusikstudium an der Greifswalder Universität, das sie in diesem Jahr abschloss. Erfahrungen im Ausland sammelte Sophie Feine bei Gastsemestern in Neuseeland und Wales. Nach dem gestrigen Gottesdienst in der St.-Johannis-Kirche lud die neue Kantorin vor der Pfarrscheune ihre Gemeinde zu einem Zusammensein ein.

Pastor Matthias Borchert fragt Sophie Fein, ob sie bereit für den Dienst als Kantorin sei, ob sie bereits sei „mit allen in der Gemeinde Diensttuenden“ zusammenzuarbeiten und ihr Amt „in Treue gegenüber dem Bekenntnis unserer Kirche zu führen“. Dann bat er sie mit einem „Ja, mit Gottes Hilfe“ zu antworten. So geschah es. Quelle: Thomas Hoppe

Thomas Hoppe