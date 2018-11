Kröpelin

Der Kartoffelzuchtbetrieb Norika in Kröpelin braucht mehr Lagerfläche. Dafür hat die Stadtvertretung jetzt den Weg frei gemacht und der Änderung für den Bebauungsplan Nr. 5 Gewerbegebiet „Südwest“ zugestimmt. Jetzt kann eine Grünfläche in eine Lagerfläche umgewandelt werden. Die Planungen haben mehrere Monate gedauert, da eine Ausweichfläche für den Storch gefunden werden musste.

Der Kartoffelbetrieb benötigt eine Lagerfläche für den Mutterboden, erläuterte Planer Lars Fricke im Bauausschuss. Die Erde an den Kartoffeln dürfe nicht zurück auf den Acker gefahren, sondern müsse fünf Jahre zwischengelagert werden. Bisher sei der Mutterboden im Umfeld von Kröpelin gelagert worden, diese Möglichkeiten seien jetzt ausgeschöpft. Jetzt soll eine Grünfläche im Gewerbegebiet neben dem Betrieb als Lagerstätte genutzt werden. Aber: „Der Storch nutzt diese Fläche zur Futtersuche. Deshalb musste in einem Radius von 1,5 Kilometern eine Ausgleichsfläche her“, sagte Lars Fricke. Hintergrund: In Kröpelin leben zwei Störche, die auf der Grünfläche ihr Futter suchen, einer nistet in Detershagen, der andere am Bahndamm. Die Ausgleichsfläche sei laut Lars Fricke jetzt am südlichen Ortseingang am Landweg Duggenkoppel gefunden wurden. Hier würden 8000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche als Habitat hergerichtet werden. Bauamtsleiter Rüdiger Kropp warb im Bauausschuss um Zustimmung. „Sonst hat der Betrieb keine Chance mehr, hier zu produzieren.“

In der Stadtvertretersitzung kritisierte Paul Schlutow, dass für den damit verbundenen Verkauf eines städtischen Grundstücks nur der Verkehrswert, aber keine genaue Summe ausgewiesen wurde.

Anja Levien