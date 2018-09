Kröpelin

Toben nach Lust und Laune konnten Kinder am Sonnabend in Kröpelin. „Ich bin jedes Jahr dabei. Mir gefällt einfach alles und wie es umgesetzt wurde“, so Leonie Prüter (11). „Es macht mir Spaß hier“, sagte auch die gleichaltrige Anina Petry, die sich besonders für das Ponyreiten vom Gut Klein Nienhagen interessierte. „Hier wird sich viel Mühe gegeben. Viele Kinder freuen sich jedes Jahr auf das Fest“, sagte Besucherin Gabriele Lahl. Kröpelins Bürgermeister Thomas Gutteck eröffnete das Fest: „Es begeistert schon, wenn Kröpelin Kindern – unterstützt durch so viele Sponsoren und freiwillige Helfer – solch ein Fest bieten kann. Da geht der Dank an alle.“ Hauptamtsleiter Ingo Schultz sagte: „Für Kinder ist es durch die Spenden kostenfrei. Da können alle Spaß haben, ohne rechnen zu müssen.“Auf einer Laufkarte, die Mitarbeiter der Stadt ausgaben, holten sich die Kinder an den Stationen jeweils einen Stempel. Am Ende gab es dafür Preise. Aber auch ohne diesen Anreiz ließen die meisten Kinder wohl keinen Stand aus.

Sicherheit im Straßenverkehr war ein Thema

Auf dem Fahrradparcours bei den Doberaner Präventions-Polizistinnen Wienke Brüsehafer und Doris Frenz zum Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“ war viel los. Auch die zehnjährige Juliana Thiele probierte sich aus. „Hier werden die Kinder gefordert, das gefällt mir“, so die Mutter Bianca Thiele. „Das Fest ist wirklich gut organisiert. Wir machen alles mit den Kindern gemeinsam.“ Verena Barholz aus Rostock zeigte sich erstaunt: „Dass eine Kleinstadt solch ein Fest, wo die Kinder gratis teilnehmen, auf die Beine stellen kann, finde ich großartig.“

Bungee-Trampolin war Magnet

Der Spaß beim Bungee-Trampolin des Ostsee-Kinos Kühlungsborn ließ viele kleine Festbesucher vor Freude juchzen. Am Stand der Grundschule wurde unter anderem das Dekorieren von Windlichtern mit Herbstblättern angeboten. Die beiden Kitas der Stadt, „Pusteblume“ und „Kunterbunt“, brachten Basteln, Hüpfburg und Spieleparcours auf das Fest. Und Manja Seifert verwandelte Kinder mit Schminken in Phantasiefiguren. An allen Ständen ging es lebhaft zu, wie auch an dem der evangelischen Kirche, wo es ein Wissens-Quiz gab. Die Karnevalisten verkauften Kuchen und die Feuerwehr Herzhaftes. Die Kameraden standen auch am Glücksrad und der Kübelspritze. „Kinder sind unsere Zukunft, deshalb müssen wir ihnen etwas bieten“, sagte Hans-Jürgen Wollmann, Mitglied des Fördervereins. Einen „Tag der offenen Tür“ veranstaltete der Jugendklub Jubek. Dort verkauften Jugendliche Flohmarktartikel zu Gunsten des Klubs. „Wir möchten, dass der Jubek wieder mehr angenommen wird. Wir wollen seinen Ruf verbessern“, sagte die 17-jährige Jamie Hullmann. „Wir haben bei vielen Veranstaltungen mitgemacht und fühlen uns wohl hier“, so Annabell Holdack (17). Der Musiklehrer Frank Rehberg und der Jubek-Leiter Christian Ströhl standen für Informationen bereit.

Sabine Hügelland