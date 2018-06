Rostock

Die Bodenplatte der neuen Kindertagesstätte (Kita) in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) ist schon gegossen, doch für die Zeitkapsel wurde extra ein Loch freigelassen. Das Rohr haben die Jungen und Mädchen der Kita „Kleine Strolche“ jetzt persönlich einbetoniert und damit die Feier zur Grundsteinlegung nachgeholt.

„Wir gucken regelmäßig, wie weit die Arbeiten sind“, sagt Kita-Leiterin Anett Oswald. Für die Ausstattung der neuen Kita, die seit April an der Bützower Straße gebaut wird, hätten die Kinder auch Wünsche außer können. „Wir haben zusammen Möbel ausgesucht und die Kinder konnten sagen, was sie sich für den Sportraum wünschen“, berichtet Anett Oswald. Wie der künftige Kindergarten aussehen soll, dass haben die Jungen und Mädchen auf Papier gemalt und zu einer langen Papierrolle zusammengeklebt. Die kommt mit in die Zeitkapsel. In dieser befinden sich zudem die Planungsunterlagen und ein paar Münzen, sagt Bürgermeister Matthias Drese (SPD) und dankt den Planer von AIB, dass sie innerhalb weniger Monate aus einer Idee ein Haus entworfen haben.

Mietvertrag gekündigt

Denn die Zeit in Hohen Luckow drängt. Bisher ist der Kindergarten in einem Anbau der alten Schule untergebracht. Dort müssen sie jetzt raus. Der private Vermieter hatte den Vertrag gekündigt. „Seit 20 Jahren sind wir schon Träger der Kita in Hohen Luckow“, sagt Jolanta Armbrecht, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Kreisverband Bad Doberan/ Rostock Land, die Träger der Kita ist. „Wir sind schon ein paar mal umgezogen und überglücklich, dass es jetzt mit dem Neubau geklappt hat.“

2,1 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde den Neubau kosten. Etwa 750 000 Euro werden laut Satows Bauamtsleiter Detlef Brümmer gefördert. 56 Krippen- und Kindergartenplätze werden im neuen Haus zur Verfügung stehen, 14 mehr als bisher. „Da werden wir auch das Personal erweitern müssen“, sagt Jolanta Armbrecht. Doch es sei gar nicht so einfach, welches zu finden.

Levien Anja