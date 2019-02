Kühlungsborn

„Ich hab’ schon einen Fisch gefunden“, sagt Erik (9). „Er ist da oben, an der Decke.“ Der Neunjährige deutet ins Gewölbe der St-Johannis-Kirche in Kühlungsborn. Dort gibt es natürlich keine fliegenden Fische, wohl aber Malereien und andere Darstellungen verschiedener Tiere. Auf die Suche nach ihnen machen sich in diesem Jahr in den Winterferien insgesamt 12 Kinder. Die Mädchen und Jungen gehen mit den Pastoren Maren und Matthias Borchert auf Bibelsafari. „Wir machen das schon zum sechsten Mal“, sagt sie. Seit 2016 gibt es das Angebot, jeweils in den Herbst- und Winterferien. Um Tiere geht es dabei immer. Im vergangenen Jahr ging es um die zehn Plagen, die Gott den Menschen sandte. „Da kommen auch Heuschrecken vor, also Insekten“, sagt Maren Borchert. deshalb waren wir mit den Kindern im Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten. Dort sind in den Stein eingeschlossene Insekten zu sehen. „Wir wollen den Kindern biblische Geschichten näher bringen“, sagt die Pastorin. „Und die können über Tiere besser vermittelt werden.“ Sie weiß, wovon sie spricht, hat jahrelang als Religionslehrerein an der Christlichen Münsterschule in Bad Doberan gearbeitet.

Quelle: Cora Meyer

Die Kinder kommen um 9 Uhr in der Pfarrscheune zu einem Begrüßungskreis zusammen. Dann geht es in die benachbarte Kirche. Zunächst aber stellt Maren Borchert noch eine wichtige Fragen: „Was möchtet ihr heute essen?“ Die Gruppe einigt sich auf Eierkuchen. Nach der erfolgreichen Safari werden die Kinder sie gemeinsam zubereiten. „Das gemeinsame Essen machen ist uns wichtig“, sagt Maren Borchert. „Viele Kinder kennen das nicht von zu Hause.“

Drei Tage lang dauert die Bibelsafari. Zum Abschluss macht die Gruppe stets einen Ausflug. Diesmal fahren die Kinder nach Bad Doberan. „Wir haben eine Führung durch das Münster“, sagt Maren Borchert. „Und dann können die Kinder mal gucken, welche Tiere sie dort finden.“ Der Fisch ist in Gotteshäusern oft zu sehen, auch das Lamm.“ Gut sichtbar ist im Münster auch das Reiterstandbild.“Aber es gibt noch viel mehr“, sagt die Pastorin.

Im Laufe der Bibelsafari wollen die Kinder ein Memory-Spiel mit den Bildern der Woche basteln. Und das sind nicht nur Malereien, Ornamente und Schnitzereien. Auch in den Mosaiken der Kirchenfenster verstecken sich Tiere. Maren Borchert verteilt Bilder von ihnen, die Kinder laufen los. Als eine der ersten hat Mathilda ihr Motiv gefunden. Sie legt das dazugehörige Bild auf den Kirchenfußboden links vom Altar. „Es ist das da oben, das Pferd“, erklärt sie den anderen und zeigt nach oben. „Zufällig ist das auch mein Lieblingstier.“ Die Siebenjährige ist die jüngste Teilnehmerin. Sie war schon dreimal dabei. „Eigentlich ist die Bibelsafari für Kinder ab der ersten Klasse gedacht“, sagt die Pastorin. „Aber für Mathilda haben wir damals eine Ausnahme gemacht, weil ihre Brüder auch dabei sind.“ Einer von ihnen ist Erik, der schon wieder ein Tier gefunden hat. „Da ist eine kleine Schlange“, sagt er und zeigt auf eine Statue unterhalb der Kanzel.

Quelle: Cora Meyer

Viele der Safari-Teilnehmer kommen auch zur Kinderkirche, die Maren Borchert anbietet. Sie kennt sie bereits. In den vergangenen Jahren waren bis zu 20 Schüler dabei. „In diesem Jahr sind viele in den Winterferien im Urlaub, das merken wir deutlich.“ Die Daheimgebliebenen wollen beschäftigt werden. Deshalb bleibt es nicht bei der Tiersuche. Nachdem die Kinder ihre Funde auf kleine Pappkärtchen übertragen haben, spielen sie gemeinsam – draußen und drinnen. „Und wir singen zusammen“ sagt die Pastorin.

