Nienhagen

Mit einem kräftigen Schwung sauste der Sack mit der Fangleine durch das Tor, welches aus zwei Kegeln bestand. „Toll gemacht“, lobte Nicole Markus. Auf dem Sportgelände der Freiwilligen Feuerwehr Nienhagen erproben sich Sechs- bis Zehnjährigen. Sie gehören zur neuen Kinderfeuerwehr, die am 20. Juni gegründet wurde. Seitdem treffen sich die 21 Mitglieder alle 14 Tage.

Obwohl es zurzeit sehr warm ist, sind die Kinder mit großem Eifer dabei, sich auf spielerische Weise an die Arbeit in der Feuerwehr heranzupirschen. Nicole Markus gehört zum Führungs-Team, das aus vier Frauen besteht. „So viele Betreuerinnen müssen auch sein“, sagte die 22-Jährige. „Ende Mai hatten wir eine Infoveranstaltung. Dass so viele Kinder mitmachen wollen, damit haben wir nicht gerechnet. Doch mehr geht zurzeit leider nicht, obwohl die Nachfrage besteht.“

Schulung von Allgemeinwissen und Geschicklichkeit

Mit Wasserdruck dürfen die Kinder noch nicht arbeiten – zu gefährlich – aber es gibt andere Aufgaben. Wie zum Beispiel das schnelle Anziehen von Gürtel (Koppel), Sicherheitshandschuhen und Helm. „Außerdem lernen sie Schläuche anzukoppeln und einzurollen. Allgemeinwissen und Geschicklichkeit werden geschult. Es geht um Abwechslung, denn die Kinder sollen Spaß daran haben“, so Nicole Markus. „In abgespeckter Form lernen sie bei uns, was ein Feuerwehrmann wissen muss.“ Mandy Lange ist Krankenschwester und gehört zum Kinder-Team der Feuerwehrfrauen wie auch die Kindspädagogin Stefanie Boldt und die Angestellte Viola Markus. „Wichtig ist, dass man die Kinder in dem was sie machen bestärkt“, betonte Viola Markus. „Es gibt bei uns kein Zanken, Fair-Play ist angesagt“, sagte sie. Die Kinder lernen hier auch die Grundwerte, die leider bei vielen anderen schon verloren gegangen wären. So das Zusammenhalten in der Gruppe, das Einheitbilden, ergänzt Viola Markus. „Unsere Gruppe ist sehr lieb. Die Kinder hören auf das, was wir sagen. Alle haben Lust mitzumachen, keiner bockt.“

Kinder haben großes Interesse

Zu Beginn hatten die Frauen Bedenken, dass die Kinder falsche Vorstellungen von der Arbeit in der Feuerwehr haben könnten, doch das zerstreute sich schnell: „Mich interessiert das einfach und ich wollte unbedingt mitmachen“, sagte der siebenjährige Jonas Dammek. „Ich wollte das einfach mal ausprobieren und bleibe jetzt dabei“, pflichtete ihm der der achtjährige Matteo Kersten bei. „In der Schule haben wir einen Film über die Feuerwehr gesehen. Ich finde das so cool, dass man als Feuerwehrmann Leuten helfen kann. Zum Beispiel auch, wenn sie im Fahrstuhl stecken bleiben.“

Nach einer Stunde, in der die Kinder spielerisch die drei Stationen durchliefen, ist Schluss: „Vielleicht verlängern wir irgendwann um eine halbe Stunde“, so Viola Markus. Auch Grill- und Spielabende sowie Wanderungen mit Lerneffekt durch den Gespensterwald seien geplant. „Die Kinder haben außerdem den Wunsch geäußert, einmal im Feuerwehrgebäude übernachten zu dürfen. Wir machen jetzt erst einmal einen Plan, wie es weitergehen soll“, sagte Viola Markus.

Sabine Hügelland