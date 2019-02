Zweedorf

Wenn Uwe Thoben in sein Haus geht, dann ist die Geschichte des Gebäudes aus der Zeit um 1870 noch spürbar. In dem Gutshaus finden heute Kinder und Jugendliche eine Zuhause auf Zeit, wo ihre seelischen Bedürfnisse besonderes Augenmerk erhalten.

Ein Peace-Zeichen führt in das Treppenhaus, wo ein weiß angestrichener Baum sich an das Treppengeländer schmiegt. Im Bad wird die Wanne kunstvoll durch alte Balken umrahmt – Kreativität ist überall sichtbar, auch in der Küche. „Sie und der Eingangsbereich wurden robust gehalten. Hier fliegen schon mal Dinge durch die Scheiben, wegen mangelnder Impulskontrolle bei den Kindern“, sagt Thoben, der groß und kräftig wie ein Fels in der Brandung wirkt. Seine Power bezieht er aus seiner Familie und der Musik. Er gehört dem Biendorfer Chor „Kreuz und Quer“ an und spielt verschiedene Instrumente, „von allem ein bisschen und Tuba richtig“, sagt der 54-Jährige.

Mit viel Kreativität wurde das Gutshaus ein Entdeckungsort. Quelle: Sabine Hügelland

Bis die Kinder am Nachmittag aus der Schule kommen, hat Uwe Thoben Zeit für sich. „Dann baue ich oft am Haus weiter“, sagt er. Der Maurermeister besaß früher eine eigene Firma mit bis zu vier Angestellten. Sein Fachwissen fließt nun in den Umbau. Im Obergeschoss entstehen zwei neue Wohnungen. „Vier Generationen leben hier, wenn mein Vater auch da ist“, sagt der gebürtige Hildesheimer, den es 2003 erstmals mit seiner damaligen Frau nach Zweedorf verschlug. Beide waren auf der Suche nach einem Anwesen, wo sie Kindern ein Zuhause geben können, die eine sehr zerbrechliche Seele haben. „Es kamen immer wieder Anfragen nach geeigneten Möglichkeiten Kinder und Jugendliche unterzubringen, ohne Geschwister auseinanderreißen zu müssen.“

„Ich bin kein Mutter- oder Vaterersatz“

Am 20. März 2006 erwarben sie mit einem anderen Paar das Gutshaus nebst Grundstück, welches Uwe Thoben in einem Katalog entdeckte. Seine Laufbahn begann als Ausbilder bis er für sechs Jahre zur Armee ging. Danach war er vier Jahre lang Dozent und arbeitete im Anschluss bei einem privaten Bildungsträger für Langzeitarbeitslose junge Menschen. „Meine Frau Simone arbeitete mit mehrfach schwerstbehinderten Kindern und hatte später eine Erziehungsstelle in Hildesheim. Meinen Abschluss zum Heilerzieher machte ich 2012, arbeitete jedoch bereits in Hildesheim mit“, so Thoben. Drei Jahre dauerte die Ausbildung. „Ich war ja auch noch als Maurermeister tätig und hatte dann überhaupt kein Wochenende mehr frei, keinen Urlaub. So entschied ich mich, nur noch Heilerzieher zu sein.“

Thoben gehört der Kinder und Jugendhilfe (KJH) Rostock des Arbeiter Samariterbund (ASB) an. „Dort kann wirklich viel möglich gemacht werden, was Ausstattung, Umsetzung von neuen Ideen und Hilfe angeht“, sagt er. Insgesamt gibt es 13 Erziehungsstellen und zwei Entlastungsstellen. „Das ist schon toll. Der Träger ist sehr wichtig.“ Er hat eine Erziehungsstelle, mit der er für zwei Kinder im Alter von zehn und 14 Jahren zuständig ist. „Ein Schwerpunkt meiner Arbeit liegt darauf, die Resonanz der Kinder den Lehrern und Hortmitarbeitern zu vermitteln.“ Uwe Thoben versteht sich als Netzwerker. „Ich bin kein Mutter- oder Vaterersatz. Aber mir ist eine professionelle Sichtweise wichtig“, sagt er. „Es sind Kinder mit Bindungsstörungen. Sie testen aus, wie weit kann ich gehen, suchen immer wieder die Bestätigung im Alltag“, sagt er.

Vision vom generationsübergreifenden Gedanken

Insgesamt leben im Gutshaus fünf Parteien, auch Leute, die schon vorher drin waren. Seine Tochter Stella wohnt mit ihrem Partner und dem Kind ebenfalls dort. Seine andere Tochter absolvierte ihr Studium in Hamburg und ist oft in Zweedorf. Alle leben mit den beiden Pflege-Kindern, die in die Familie integriert werden, als sei das immer schon so gewesen.

„Ich habe eine Vision, die für Kinder und Ältere gut wäre“, so Thoben. „Ich möchte das zu veräußernden Nachbargrundstück erwerben und darauf Seniorengerechte Appartements bauen damit Generations übergreifende Gedanken weitergeführt werden. Doch dafür brauche ich finanzielle Unterstützer, Sponsoren.“ Seine Idee: „Die Kinder und Jugendliche sind dort willkommen, sie werden gebraucht, man hört ihnen zu, sie arbeiten mit und die Älteren sind nicht allein.“ Eine Win-win-Situation.

Sabine Hügelland