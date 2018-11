Körchow

Seit 1991 existiert ein eigenständiges landwirtschaftliches Unternehmen in Körchow. Gegründet wurde es von Detlef Kurreck, zusammen mit Gabriela Holzke, aus einer ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) heraus. Dieser Betrieb und die ebenfalls in Körchow ansässige FMG Förderelemente Mecklenburg GmbH mit 45 Mitarbeitern, gehören mit zu den größten Arbeitgebern der Gemeinde.

Der Diplom-Agraringenieur Detlef Kurreck studierte in Rostock und lernte zuvor Mechanisator. Er ist Geschäftsführer der Körchower Land Agrargesellschaft, einem Marktfruchtbetrieb und Lohnunternehmen mit 1100 Hektar südlich von Kühlungsborn. Vor zwei Jahren wurde der 59-Jährige zum neuen Präsidenten des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern gewählt.

Mit dem Landesbauernverband (LBV) ist der Landwirt seit Jahrzehnten verbunden. So ist Kurreck seit Gründung des Bauernverbandes Bad Doberan 1990 Vorstandsmitglied des Regionalverbandes. Seine langjährige Erfahrungen im Bauernverband und als Landwirt bringt er mit in die Politik ein. „Wir begleiten Gesetzgebungen. Manchmal konnten wir auch schlimmeres verhindern“, sagt er. „Es gibt verschiedenen Förderperioden, eine läuft jetzt ab und muss neu verhandelt werden.“ Deshalb ist Detlef Kurreck nun auch öfter in Berlin.

Betriebsleitung an Sohn übergeben

In seinem Betrieb „habe ich die operative Arbeit an meinen Sohn abgegeben. Ich bin jedoch nach wie vor Gesellschafter“, so der Unternehmer. „Mein Sohn macht einiges anders, als ich es machen würde. Aber die Jugend macht eben das, was die Jugend soll.“

Detlef Kurreck war zu DDR-Zeiten LPG-Vorsitzender. Mit der Wende wurde Bastorf abgewickelt und Körchow neu gegründet. „Zu Körchow gehörte dann auch Bastorf. Man musste sich einigen mit den Kollegen in Körchow. Es ging darum, das Vermögen der LPG so zu verwerten, dass die Mitglieder ihr Eigentum erhalten“, so Detlef Kurreck. Betroffen waren 40 ehemalige LPG-Mitglieder. Viele der heutigen Ruheständler erwarben davon ihre Eigenheime.“

Den Schritt in die Existenzgründung hätte er nie bereut. „Das war eine einmalige Chance, die so nie wieder kommt.“ Sein 35-jähriger Sohn Martin Kurreck ist jetzt Betriebsleiter der Körchower Land Agrargesellschaft. Mit in die Leitung integriert ist auch die Prokuristin Gabriela Holtzke, hinzu kommen noch fünf Angestellte. Ab 2006 wurde der Milchviehbetrieb aufgegliedert. „Heute sind wir ein reiner Marktfruchtbetrieb“, so Martin Kurreck. „Darüber hinaus bringen wir kommunale Lohnleistungen wie zum Beispiel den Winterdienst.“

Nachhaltige Bewirtschaftung

Es wird versucht, die Flächen weiterhin nachhaltig zu bewirtschaften, im Austausch mit Landverpächtern vor Ort. Die Dürre hätte auch diesem Betrieb geschadet: „Aber davor war es der Regen. Wir hoffen auf das Verständnis und die weiterhin gute Arbeit der Mitarbeiter und müssen nun die Schäden regulieren.“ So wurde der Rapsanbau deutlich zurückgestellt. Doch darauf verzichten können die Landwirte auch nicht. Sie hoffen auf bessere Jahre.

Was weiterhin so bleiben soll: „Fast von Anfang an sind wir auch ein Ausbildungsbetrieb“, so Martin Kurreck. „Und bilden Fachkräfte im Agrarservice aus.“ Es sei ein Beruf, der noch etwas anspruchsvoller als Landwirt und besonders auf die Bedürfnisse von Lohnunternehmen zugeschnitten ist.

Seine Frau ist Ärztin und arbeitet in Rostock. Die gemeinsame Tochter ist gerade acht Monate alt. Für Martin Kurreck ist seine Arbeit Bestimmung. Sie gebe nicht nur anderen Lohn, sondern schaffe einen Mehrwert für die Gesellschaft und das Allgemeinwohl. Doch wenn die Wetterkapriolen weiterhin Jahre anhalten, muss auch die Art der Arbeit in der Landwirtschaft stets neu überdacht und angepasst werden, so wie es wohl bei allen Landwirten sein wird.

Sabine Hügelland