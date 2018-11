Körchow

Die Anwohner hatten sich so an den Namen Hauptstraße gewöhnt, doch die Umbenennung in Gersdorfer Straße war nicht zu stoppen. Dort lebt auch Sophie Lahl. Die gelernte Agrotechnikerin war unter anderem und bis zur Rente als Zimmermädchen im Neptun-Hotel Kühlungsborn tätig. „Das war eine schöne Arbeit“, sagt die 65-Jährige. In der DDR-Zeit arbeitete sie als Traktoristin, später in der Betriebsküche der LPG. „Das war auch super, wir waren drei Frauen.“

Bevor die Lahls 1983 in ihr Haus nach Körchow zogen, lebten sie in Wischuer im Block. Ihr Körchower Zuhause gehörte einst Siedlern. Viel haben sie und ihr Mann darin umgebaut und verschönert. Die Küche ist nun ein großzügiger Ort, an dem viele Menschen Platz finden. Das Ehepaar Lahl mag Körchow, doch leider ist der Zusammenhalt im Dorf nicht mehr so wie früher. Viele von damals leben nicht mehr, andere gingen weg und die Jugend, die dorthin zog, bleibt lieber unter sich. „Früher sind wir Frauen aus der Nachbarschaft gemeinsam nach der Arbeit in den Wald gezogen, um Holz zu holen. Dann gab es Glühwein. Das machte Spaß.“

Ehemann Hans-Jürgen Lahl ist Feuerwehrmitglied, war Brandmeister und ist nun in der Ehrengarde. Die Fahrzeughalle befindet sich gleich nebenan. Früher mähte er das Gras ringsherum. Hans-Jürgen Lahl sorgte dafür, dass die Fahrzeuge in Schuss sind und öffnete die Tür, wenn die Kameraden zum Einsatz gerufen wurden. Jetzt besitzt er keinen Schlüssel mehr und ist deshalb ein wenig verstimmt. „25 Jahre bin ich Mitglied der Wehr. Die Kameraden kommen nun nicht rein ins Haus. Der Schlüssel befindet sich jetzt in Westenbrügge beim Wehrleiter“, sagt er. „Ich würde mich sofort wieder um alles kümmern, wenn ich den Schlüssel hätte, aber so.“

Wunsch nach Dorfgemeinschaft

Es scheint ihn tief getroffen zu haben, denn der ehemalige Traktorist und Agrotechniker arbeitete als Landmaschinen- und Traktorenschlosser. Bis 1997 war er in der Körchower Land Agrargesellschaft tätig. Er besitzt Fachwissen und möchte sich gern in die Dorfgemeinschaft und vor allem in die Feuerwehr einbringen. Damals habe er dort auch Feste organisiert, nun findet nichts mehr statt. „Es kommt ja auch kaum einer aus der Nachbarschaft, das ist traurig“, sagt seine Frau. Einmal gab es nach der Wende ein Dorffest. Viele kamen und feierten. „Ich wünsche mir, dass es wieder eine echte Dorfgemeinschaft gibt“, sagt Sophie Lahl. „Und das wir wieder zusammenwachsen.“

In der DDR befand sich ein Konsum im Gutshaus. Den gibt es nicht mehr. „Dort trafen wir uns, klönten. Die Verkäuferin achtete darauf, dass auch jeder etwas von den guten Waren, wie dem Obst, abbekam“, erinnert sich Sophie Lahl.

Hans-Jürgen Lahl lässt sein Wissen in sein Hobby fließen: Er besitzt historische Traktoren, mit denen er auch zum Traktorentreffen nach Jennewitz oder Russow fährt. Sein Prachtstück ist ein Famulus aus dem Jahr 1964, den er selbst reparierte und wiederherstellte. Das Fahrzeug macht etwas her. „Und dann habe ich noch einen MTS 52 von 1972“, sagt der 65-Jährige. Doch den muss er noch restaurieren. Ein weiteres Exemplar bleibt vorerst ein Arbeitstraktor, mit dem er Holz transportiert.

Der Garten ist groß und bald möchte sich Hans-Jürgen Lahl wieder Hühner zulegen. „Doch erst muss ich einen Stall bauen“, sagt er. Platz hat das Ehepaar genug. Der Stall wird neben der kleinen Traktorenhalle stehen. Wenn die beiden im Garten sitzen, reicht ihr Blick über Felder und Bäume.

Sabine Hügelland