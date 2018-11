Körchow

Mehr in der Natur sein und Tiere halten, das wollte „Sigrid aus Köchow“, wie sie sich nennt, als sie 1971 von Kühlungsborn ins Dorf zog. „Die Obstbaumwiese gefiel mir besonders“, sagt die Seniorin.

Die Körchowerin hält sieben Hühner und einen Hahn. Außerdem leben zwei Wellensittiche mit in ihrer Wohnung. Sie fliegen frei umher und unterhalten sich gern lautstark. Früher besaß die ältere Dame auch ein schwarzes Kaninchen. Das dachte allerdings, es sei ein Hahn und machte sich an eine Henne heran. Das gefiel dem eigentlichen Hahn so gar nicht und er setzte dem Tierchen zu.

Sigrid Treptow kann viele Geschichten erzählen, aber vor allem gut dichten. Ihr Werk füllt bereits viele Seiten. Diese hätte sie gern in gedruckter Form. Unter anderem schrieb sie: „Als ich ging in Rente, brütete ich aus eine Ente...“, denn: „Einmal brütete ich eine Flugente aus“, berichtet sie und meint es genau so, wie sie es sagt. Das Ei wurde von der Mutter nicht angenommen. Aus dem Entlein wurde ein Oskar, ein Erpel, der ihr auf Schritt und Tritt folgte. Leider verblieb ihm nicht viel Lebenszeit, jedoch denkt Sigrid Treptow immer noch gern an ihn zurück. Sie behält alles im Kopf und rezitiert die langen Gedichte auch gern mal.

Geboren in Rostock, wuchs die heute 80-Jährige in Kühlungsborn auf. In Körchow gefalle es ihr besser, es gebe weniger Verkehr, sei einfach ruhiger. „In Kühlungsborn kommt man heute kaum über die Straße“, sagt sie.

Die ehemalige Krankenschwester war zunächst in Neubukow, dann in Kühlungsborn und zuletzt als Gemeindeschwester tätig. „Der Chefarzt aus Rerik war immer sehr anständig zu mir und auch der Chefarzt von Neubukow; immer sehr gütig. Das vergisst man nicht.“

Einmal im Monat kommt Barbara Stern aus Kröpelin bei ihr vorbei, um Sigrid Treptow am Klavier zu unterrichten. Sie spielt schon lange und hält so ihre Finger beweglich, denen das Rheuma zusetzt. „Sie kennt jeden Vogelnamen, weiß allgemein sehr viel“, so die Musiklehrerin. „Frau Treptow ist sehr belesen und viel gereist. Toll, dass sie das Klavierspielen weiter verfolgt.“

Die Straße, in der die Seniorin lebt, sei die schönste im Ort. „Mit fast allen duze ich mich. Einige sind neu hinzugezogen, viele leben schon lange hier.“ Man sagt sich nette Worte, unterstützt sich. Ihr Sohn hilft ihr, den Garten in Schuss zu halten. Sie selbst kann das nicht mehr. Dennoch möchte sie so weit es geht fit bleiben und übt fast jeden Tag am Klavier.

Sabine Hügelland