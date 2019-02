Biendorf/ Rakow

Die Gemeinden Biendorf und Am Salzhaff senden ein Signal Richtung Landesregierung, was eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen angeht. Beide Gemeinden haben einen Dringlichkeitsbeschluss zum Finanzausgleichsgesetz gefasst und das Land damit aufgefordert, das Zehn-Punkte-Papier des Städte- und Gemeindetages MV sowie des Landkreistages MV umzusetzen. Dieses sieht unter anderem vor, dass aus zusätzlichen Bundesmitteln den Kommunen mehr Geld zur Verfügung stehen soll. Auch die anderen Gemeinden im Amtsbereich Neubukow-Salzhaff haben das Thema auf der Tagesordnung.

„Es geht darum, mehr Geld pro Einwohner vom Land zu bekommen“, sagt Biendorfs Bürgermeisterin Peggy Freyler. Konkret soll beispielsweise ab 2020 eine jährliche Infrastrukturpauschale in Höhe von mindestens 166 Euro pro Einwohner gewährt werden. Das Geld komme aus zusätzlichen Bundesmitteln, heißt es in dem Zehn-Punkte-Papier, dessen Umsetzung die Gemeindevertreter mit ihrer Zustimmung am Montagabend unterstützen.

Biendorf seit 2014 in Haushaltssperre

Die Gemeinde Biendorf ist seit 2014 in der Haushaltssperre und kann nicht investieren. Auf einen Antrag aus dem Jahr 2016 seien der Gemeinde jetzt 11 000 Euro aus dem kommunalen Entschuldungsfonds in Aussicht gestellt worden, informiert Peggy Freyler. „Das ist ein Zeichen von verfehlter Finanzpolitik, dass das notwendig ist. Aber schön, dass wir das Geld bekommen.“

Bereits im vergangenen Jahr schrieben die Gemeindevertreter in einem offenen Brief an Innenminister Lorenz Caffier und forderten eine solide Finanzausstattung. Ebenso wandte sich die Gemeinde Alt Bukow und später das Amt Neubukow-Salzhaff an das Ministerium (die OZ berichtete). Trotz Extra-Zuweisungen vom Land bleibt das Minus im Etat der Gemeinde Biendorf. Der Haushalt wird seit Einführung der doppelten Haushaltsführung jährlich mit 110 000 Euro durch Abschreibungen belastet. Diese beziehen sich auf gemeindeeigenen Gebäude, Straßen und Straßenbeleuchtung.

Freiwillige Aufgaben und Investitionen müssen möglich sein

Mit dem Beschluss machten die Gemeindevertreter ihre Forderung aus 2018 noch einmal deutlich. Damit die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können, brauche es eine angemessene und aufgabengerechte Finanzausstattung. „Dabei muss der rechtlich geforderte Haushaltsausgleich genauso möglich sein, wie die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben und Investitionen einschließlich Erhaltung der Infrastruktur“, heißt es in dem Beschluss. „Weiterhin erachtet es die Gemeindevertretung der Gemeinde Biendorf als Selbstverständlichkeit, dass die vom Land bereits übertragenen und auch in Zukunft neu übertragenen Aufgaben vollständig aus Landesmitteln ausfinanziert werden.

Kai-Uwe Schlotmann, Bürgermeister Am Salzhaff: „Es wird uns vorgehalten, was freiwillige Leistungen sind. Das sind für mich nicht die Gemeindearbeiter, laut dem Land sind sie es, aber wer pflegt dann die Gemeinde?“ Quelle: Anja Levien

Die Gemeinde Am Salzhaff hatte am Mittwochabend den gleichen Dringlichkeitsbeschluss auf der Tagesordnung. „Uns geht es als Gemeinde recht gut“, sagt Bürgermeister Kai Schlotmann mit Blick auf die Nachbargemeinden. Neben Biendorf ist auch Alt Bukow in der Haushaltskonsolidierung, kann nicht investieren. Dennoch ist auch er für eine bessere Finanzausstattung, denn gerade bei den freiwilligen Leistungen wird genau geschaut. Dabei geht es dem Bürgermeister nicht um die Frauentagsfeier, sondern um die Gemeindearbeiter. „Es wird uns vorgehalten, was freiwillige Leistungen sind. Das sind für mich nicht die Gemeindearbeiter, laut dem Land sind sie es, aber wer pflegt dann die Gemeinde“, fragt der Bürgermeister und ruft die Gemeindevertreter auf, mehr Unterstützung einzufordern. Diese stimmten dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.

Anja Levien