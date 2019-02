Kröpelin

Viele Piraten, Hexen und Prinzessinnen tummelten sich am Freitag in der Sporthalle der Grundschule „Am Mühlenberg“ in Kröpelin. Aber nicht nur die Kinder, auch die Lehrer sahen abenteuerlich aus. Sie waren unter anderem als Ghanaerin, Ärztin, Fußballfan, Clown und Indianerin verkleidet. „Wir feiern Fasching. Zuvor – und noch nicht verkleidet – gab es die Halbjahreszeugnisse“, sagte Kerstin Neumann, die den Fasching organisierte. Erst danach wurde sich umgezogen.

„Heute können die Kinder sich austoben. Sie suchen selbst aus, woran sie sich beteiligen möchten“, so die Lehrerin, die ihren bunten Rock und die Perücke aus Ghana mitbrachte. „So laufen sie dort herum, eigentlich mit einem schwarzem Shirt und auch mit Leggings unter dem Rock“, erklärte sie den Kindern. Auf ihrem T-Shirt stand: „Akwaaba!“, was so viel wie „Willkommen“ bedeutet. Damit begrüßte sie auch die mehr als 130 Kinder der ersten bis vierten Klasse, die mit einer Polonaise durch die Turnhalle zogen und sangen, bevor sie eine Einweisung erhielten.

Tanzen und Toben in der Turnhalle

„Acht Stationen haben sie zur Auswahl. Darunter Dosen werfen, Kegeln, Teebeutelweitwurf. Und wir haben eine große Tobefläche, wo auch getanzt wird“, sagt Kerstin Neumann. Es schien, als hätten die Kinder ihre ganze Energie für die knapp zwei Stunden aufgespart. Sie wuselten kreuz und quer durch die Halle, die in zwei Bereiche abgetrennt war. „Die eine Seite ist für die Stationen und auf der anderen wird getanzt und getobt“, so Tom Kupetz, der als „Super Mario“ mit aufpasste. Dort hangelten sich auch Kinder an Seilen nach oben.

Die Schulleiterin Jacqueline Ata kam als der Künstler Salvator Dalí (1904-1989). „Ich unterrichte Kunsterziehung. Jetzt war Hundertwasser dran und bald kommt Dalí“, sagt sie. „Sie fragen nach und haben so schon eine Vorstellung was Dalí ausmachte.“ Das sei nämlich sein zartes Bärtchen gemeinsam mit seiner sehr exzentrischen Natur.

„Das Gemeinschaftliche steht heute im Vordergrund. Die Kinder können klassenunabhängig miteinander toben und erleben mal was anderes“, sagte die Schulleiterin. Als niedliche Kätzchen verkleidet kamen die Freundinnen Thea und Neele, die sich gleich zum Dosen werfen anstellten: „Es macht hier immer Spaß“, sagte die achtjährige Thea. Zu ihnen gesellte sich noch ein hübsches Ninja-Mädchen. Leon kam als Comic-Figur und legte sich beim Dosen werfen mächtig ins Zeug – vielleicht auch, weil dort eine attraktive Hexe die Oberaufsicht inne hatte. Katharina Altmann unterrichtet Deutsch, Mathe und Musik und hatte sich lange rote Haare verpasst.

Bettina Böhme steckte in einem Indianerinnen-Kostüm mit schmucker Kopffeder. Ihr Sohn ist zwar noch in der Vorschule, aber als Ritter machte auch er mit. Durch die Sporthalle sausten viele kleine Mädchen in Schmetterlingskostümen in den verschiedensten Farben und ein Einhorn gab es auch.

Jedes Jahr eine neue Idee

Der Fasching findet seit vielen Jahren statt. „Wir wechseln jedoch das Angebot, sodass die Kinder ihre Freude daran behalten und jedes Jahr werden wir besser“, sagte Kerstin Neumann. „Es geht darum, dass sie einfach nur Spaß haben. Sie müssen mal nicht etwas tun, wie im normalem Unterricht“, so die Lehrerin. „Wenn sie laufen, oder ein Rad schlagen wollen – sie können heute alles machen.“ Sport war ja an diesen Tag kein Muss, sondern Spaß, das trieb an. Erst am 18. Februar beginnt sie Schule wieder.

Sabine Hügelland