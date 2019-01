Kühlungsborn

Im Ostseebad Kühlungsborn existiert ein reges Vereinsleben, auch dank finanzieller Förderung durch die Kommune. So wurden allein im vergangenen Jahr 53500 Euro an Fördergeldern für Vereine unter der Position „freiwillige Leistungen“ in den städtischen Haushalt eingestellt. In diesem Jahr werde die Summe rund 55000 Euro betragen, hieß es in der vergangenen Sitzung des Sozialausschusses.

Bisher gelten strenge Kriterien

Dort stand aber dieses Mal noch nicht die Vergabe der Förderbeträge an die einzelnen Vereine im Mittelpunkt der Debatte, sondern die Probleme, die es immer wieder mit der Abrechnung der erhaltenen Beträge durch die Vereine gibt. Denn diese sind verpflichtet, die Verwendung des von der Stadt erhaltenen Geldes im Folgejahr auf den Cent genau bei der Stadtverwaltung abzurechnen.

Wofür das Geld verwendet werden darf und wofür nicht, ist in einer Förderrichtlinie, die 2008 von der Stadtvertretung beschlossen wurde, genau festgelegt. Doch nicht immer werden die strengen Kriterien von den Vereinen erfüllt. In solchen Fällen drohen Rückforderungen durch die Stadt. So dürfen von der städtischen Zuwendung keine Spenden oder Geschenke an Dritte bezahlt werden.

Neue Richtlinie schafft mehr Gerechtigkeit

„Das ist keine Böswilligkeit von der Verwaltung, wenn von einem Verein Geld zurückverlangt wird, weil der Beleg nicht anerkannt werden kann. Wir haben uns an die Richtlinie zu halten. Die lässt keine andere Möglichkeit zu“, erklärte Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski den Ausschussmitgliedern und fuhr fort: „Wir können das System der Vergabe von Fördergeldern und die Abrechnung für die Vereine vereinfachen, indem wir die Richtlinie überarbeiten. Das führt auch zu mehr Gerechtigkeit und Wertschätzung der Vereinsarbeit.“

Die Höhe der Förderbeträge richtete sich bislang danach, welcher Bedarf von den Vereinen angemeldet wurde. Die größten Beträge gingen an Vereine mit größeren Kinder- und Jugendabteilungen wie den Fußballsportverein FSV, der im vergangenen Jahr 18000 Euro erhielt oder den Faschingsklub (11000 Euro).

Verteilung der Gelder könnte sich ändern

Die Verteilung könnte sich dann mit der Neufassung der Richtlinie ändern. Stefanie Zielinski erläuterte dazu: „Wir haben uns angesehen, wie die Hansestadt Rostock das mit der Sportförderung handhabt. Dort erhalten die Vereine eine Kopfpauschale für die Anzahl der Mitglieder. Aber der Anteil von Kindern und Jugendlichen sowie aktiven und passiven Mitgliedern spielt eine Rolle. Wenn dann auch die Teilnahme am Wettkampfbetrieb und die Höhe der Liga mit berücksichtigt wird, ist das gerecht, weil meistens auch längere Fahrten anstehen und es ist auch ein Ansporn.“ Sie stellte in Aussicht, dass dann nicht jedes Jahr jede einzelne Quittung von den Vereinen abgerechnet werden müsste. Trotzdem dürften die Mittel nicht zweckentfremdet verwendet werden. Eine Prüfung aller Belege würde sich die Verwaltung weiter vorbehalten.

Das Thema Vereinsförderung sollte im Ausschuss aber auch praxisbezogen beraten werden. Deshalb waren Vertreter von Vereinen eingeladen. Für den Tennisclub (TCK) nahm dessen Kassenwart, Carsten Hübner, teil. Er berichtete, dass der Club zurzeit 160 Mitglieder zählt, davon sind 56 Kinder und Jugendliche. Der Jahresetat des TCK liegt bei 50000 Euro. Hübner betonte, dass man im Tennisclub sehr dankbar sei, dass die Kommune die Vereinsarbeit so großzügig finanziell unterstütze. Er sagte aber auch: „Es wäre eine Erleichterung, wenn der Aufwand für die Abrechnung der Förderbeträge reduziert werden könnte, wir von dem vierseitigen Antrag wegkämen und vielleicht nicht jedes Jahr immer alle Belege vorlegen müssen.“ Auch Monika Göcking von den Plattschnackern erklärte, sie würde es begrüßen, wenn die Abrechnung der Fördersummen weniger bürokratisch wäre. So war auch ihr Verein von einer Rückforderung wegen Zweckentfremdung betroffen.

Arbeitsgruppe arbeitet Entwurf aus

Wie die neue Regel für Erhalt, Verwendung und Abrechnung von städtischen Fördermitteln in Kühlungsborn dann konkret aussehen soll, wird in einer Arbeitsgruppe beraten, an der neben drei Ausschussmitgliedern auch zwei Vertreter aus Vereinen wirken. Zur nächsten Ausschusssitzung Anfang April soll der Entwurf vorgestellt werden.

Rolf Barkhorn