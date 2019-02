Kühlungsborn

Sie treffen sich jede Woche, am Mittwochmorgen um 6.45 Uhr, im Hotel „Hansa-Haus“ in Kühlungsborn West zum gemeinsamen Frühstück. Das gehört als fester Bestandteil zum Programm dazu, ebenso wie der geschäftliche Austausch untereinander und die persönliche, jeweils auf 60 Sekunden begrenzte Präsentation eines jeden Einzelnen. „Durch das Kennenlernen, den regelmäßigen Austausch und die Weiterempfehlung von Mitgliedern aus dem Team an potenzielle Kunden entsteht ein Netzwerk, von dem am Ende jeder einzelne wirtschaftlich profitiert. Das ist der Sinn, der dahintersteckt“, erklärt Nadine Wendt. Sie ist Gebietsdirektorin beim Business Network International (BNI) in Mecklenburg und hat Ende Januar in Kühlungsborn das neue BNI-Team mit dem Namen „Meer Business“, bestehend aus Kühlungsborner Unternehmern und Freiberuflern mit gegründet.

Unternehmen und ihre Geschäfte stehen im Mittelpunkt

„ Kühlungsborn hat ein großes Potenzial und ist ein idealer Standort für solch ein lokales Netzwerk“, sagt Nadine Wendt. Die Gründungsidee von BNI, Unternehmer auf diese Weise unter professioneller Regie zusammenzuführen, stammt von Ivan Misner, der 1985 in den USA erste Netzwerke aufbaute. Heute ist die von ihm gegründete Organisation weltweit aufgestellt und in 71 Ländern aktiv. Da ähnlich aufgebaute Organisationen, die ihren Ursprung in den USA haben, nicht selten mit Scientology oder anderen Sekten in Verbindung gebracht werden, stellt Nadine Wendt gleich klar: „Die Mitgliedschaft in Sekten ist den Direktoren des BNI nicht gestattet. Dafür muss man unterschreiben.“ Weiter führt sie aus: „Das Netzwerk ist weder politisch noch religiös. Unternehmen und ihre geschäftlichen Aktivitäten und die Pflege des Kontaktes untereinander stehen ganz im Mittelpunkt!“

In Mecklenburg-Vorpommern existieren mit Kühlungsborn inzwischen vier „Chapter“, wie die lokalen Netzwerke auch genannt werden, zwei davon in Rostock und eines in Neubrandenburg. „In anderen Orten wie Stralsund, Waren/ Müritz und Greifswald befinden sich weitere Teams im Aufbau“, berichtet Gebietsdirektorin Wendt. Wer Mitglied in einem lokalen Netzwerk werden möchte, bewirbt sich schriftlich und stellt sich bei einer Veranstaltung den anderen Mitgliedern vor. Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 925 Euro. Weitere Kurse, Vorträge und Veranstaltungen sind dann gebührenfrei.

Schielke : Unternehmer reden zu wenig miteinander

In Kühlungsborn erfolgte die Gründung nicht von heute auf morgen. „Die Vorbereitungen zum Aufbau von ,Meer Business’ dauerten über ein Jahr“, weiß der Kühlungsborner Stefan Schielke.

Der selbstständige Energieberater ist vom Konzept der Organisation nicht nur überzeugt. Er bestätigt auch, dass es sich für die Mitglieder wirtschaftlich lohnen kann. „Obwohl unser lokales Team erst Ende Januar gegründet wurde, hat es sich für mich jetzt schon mehr als ausgezahlt. Allein durch die vielen Gespräche und Kontakte mit anderen Unternehmern in dem einen Jahr Vorbereitung habe ich den Umsatz meines Unternehmens enorm steigern können“, berichtet Schielke. Außerdem sagt er: „ Kühlungsborn hat sehr viele und sehr gute Unternehmer. Ein Problem aber ist, dass diese zu wenig miteinander reden und zu wenig voneinander wissen.“

Aus diesem Grund sei das Netzwerk-Team das richtige Forum für ihn. Zum einen garantiert es jedem Mitglied Branchenexklusivität, das heißt, dass jede Unternehmensbranche nur einmal in einem lokalen Team vertreten sein kann. Und zum anderen entwickelten sich die Mitglieder von Meeting zu Meeting weiter, lernen durch die jede Woche wiederkehrende 60-Sekunden-Präsentation immer besser für die eigene Sache zu werben. Aber man erfährt auch, wie man die anderen Mitglieder so weiterempfiehlt, dass diese zum Erfolg kommen. Stefan Schielke ist davon überzeugt, dass das Chapter in Kühlungsborn, das derzeit aus 22 Mitgliedern besteht, noch weiter wachsen wird.

An der Gründungsveranstaltung im Hotel „ Hansa Haus“ in der vergangenen Woche nahmen 140 Personen teil, darunter viele Unternehmer aus dem Ostseebad und der Region. In der Pressemitteilung des BNI Mecklenburg zur Veranstaltung wird Bürgervorsteher Uwe Ziesig (parteilos) mit den Worten zitiert: „Erfolgreiche Unternehmer bedeuten mehr Einnahmen für die Kommune. Darum freue ich mich, wenn Unternehmer einen Weg finden, gemeinsam mehr zu erwirtschaften.“

Rolf Barkhorn