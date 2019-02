Kühlungsborn

Die Hotels in Kühlungsborn sind vor allem an den Wochenenden sehr gut gebucht. „Wir hatten seit Jahresbeginn eine Belegung von guten 70 Prozent“, sagt Oliver Gut, Regionaldirektor Nord von Travel Charme. Damit ist er zufrieden, es sei etwa so viel wie im Vorjahr. „Für die Jahreszeit ist das sehr gut“, sagt auch Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn. „An den Wochenenden in den Winterferien sind mehrere Hotels sogar komplett ausgebucht.“ Vor allem Familien mit Kindern nutzen die schulfreie Zeit für eine Reise in das Ostseebad. „Zu uns kommen aber auch viele junge Paare mit Babys“, sagt Kira Schriewer, Marketingleiterin des Hotels Upstalsboom an der Ostseeallee. Das sei schon zu merken. Es kommen aber auch viele Urlauber, die die Zweisamkeit schätzen. „Es konzentriert sich ansonsten auf Paare zwischen 30 und 65 Jahren, die sich ohne Nachwuchs eine schöne Zeit machen wollen.“

Wellness-Urlaube sehr beliebt

Außerhalb der Badesaison kommen viele Urlauber zur reinen Erholung. Statt sich am Strand zu sonnen, bleiben sie lieber im Hotel. „Durch unseren Wellnessbereich sind wir relativ gefragt“, sagt Kira Schriewer. Auf den Spa-Bereich im Hause Travel Charme ist auch der Regionaldirektor stolz. Dieser habe „in dieser etwas grauen Jahreszeit“ doch einen besonderem Wert für die Besucher. „Er lädt zum Verweilen ein. Und unsere Gäste lassen den Abend im Restaurant oder an der Hotelbar ausklingen.“

Hotels nutzen Winter für Renovierungen

„Allerdings merken wir den Winter schon“, sagt die Marketingleiterin des Hotels Upstalsboom. Die ruhigere Zeit werde deshalb für Renovierungsarbeiten genutzt. „Jetzt können wir auch mal ein Zimmer komplett sperren, um mal richtig Hand anzulegen.“ Malerarbeiten oder ähnliches seien jetzt möglich. „Daran ist im Sommer natürlich überhaupt nicht zu denken. Da sind wir meistens voll belegt.“

Im Travel Charme wurden die öffentlichen Bereiche verschönert. „Ansonsten nehmen wir die Wintermonate gerne an, um Allerlei im und um das Hotel herum zu planen und zu überdenken“, sagt Oliver Gut. Zahlreiche interne Seminare und Besprechungen fänden statt, Köpfe würden zusammengesteckt, um neue Ideen zu analysieren, so der Regionaldirektor. Und auch die Angestellten dürfen Ferien machen. „Wir nutzen diese Zeit natürlich auch, um Urlaubstage abzubauen“, sagt Kira Schriewer.

Nicht nur die Hotels, auch das Ostseebad selbst bereitet sich auf die Hauptsaison vor. Sturmschäden, unter anderem an der Seebrücke, werden behoben. Und die Stadtverwaltung sucht Verstärkung für die Sommermonate und den Gästeansturm: Gesucht werden Reinigungskräfte für Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrsüberwacher.

„Außerdem arbeiten wir mit Stadtverwaltung und Politik an der Umsetzung des neuen Tourismus-Konzepts für Kühlungsborn“, sagt Tourismus-Chef Ulrich Langer. „Wir planen Marketingkampagnen und beschäftigen uns mit den letzten Details geplanter Veranstaltungen.“ Unter anderem wird im August am Strand das Ostsee Open Air stattfinden.

Veranstaltungen werden geplant

Pläne für den Sommer haben auch die Hotels gemacht: „Wir freuen uns vor allem auf unseren Tag der offenen Tür“, sagt Kira Schriewer. Bereits zum dritten Mal hätten alle Kühlungsborner dann die Gelegenheit, sich das Hotel mal von innen anzusehen. Unter anderem sei darüber hinaus ein Sommer-Barbecue im Hotelpark geplant. Ein Fest im Freien kündigt auch Oliver Gut an. „Wir feiern unter dem Motto ,Endlich 18’, weil wir bekanntlich im Jahr 2001 eröffnet wurden.“ Mehr könne er aber noch nicht verraten.

Der Winter sei eine Zeit gewesen, in der man auch mal durchatmen konnte. „Die Besucher werden jetzt natürlich von Monat zu Monat mehr“, sagt die Marketingchefin des Upstalsboom, Kira Schriewer. Und auch Travel Charme-Regionaldirektor Oliver Gut freut sich auf die kommende Zeit und belegte Betten. „Es wird ein positives Jahr 2019. Viele Gäste haben sich bereits bei uns angemeldet.“

Cora Meyer