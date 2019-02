Kühlungsborn

Vom Zeichnen an malerischen Orten bis zum ekstatischen Tanzen am Ostseestrand: 2019 finden zwischen Boltenhagen und Graal-Müritz wieder zahlreiche Festivals für jeden Geschmack statt. Dabei kann man sich auf Altbewährtes verlassen, jedoch muss man auch auf einige Veranstaltungen aus den letzten Jahren verzichten.

Los geht’s in Kühlungsborn: Dort findet von 5. bis 12. Mai das Plein-Air-Festival statt. Unter dem Motto „Freie Lichtmalerei“ wird der Pinsel an der frischen Luft geschwungen. Begleitet von sechs Dozenten geht es an die malerischen Orte der Region. Von klassischer Ölmalerei bis zu Comicart: Kunstliebhaber und -schaffende können in zahlreichen Workshops ihr Können verfeinern und direkt auf Papier bringen.

Bullis, Boards und Bands

Seit 14 Jahren dominieren an wenigen Sommertagen bunte Bullis, Surfverrückte und Künstler das Bild am Kägsdorfer Strand – so auch wieder im Jahr 2019. Dabei werden den Besuchern des Zuparken-Festivals von 13. bis 16. Juni auf drei Bühnen zahlreiche Acts präsentiert. Das diesjährige Lineup bleibe nach Auskunft des Veranstalters Supreme Surf aus Rostock, noch geheim. Aber in den letzten Jahren hat man schon bekannte Größen wie den DJ Lexer oder Bands wie „Von wegen Lisbeth“ und „Leoniden“ in den kleinen Ortsteil der 1000-Einwohner-Gemeinde Bastorf lotsen können. Darüber hinaus werden Surf-Workshops und verschiedene Wettbewerbe geboten.

Von 27. bis 30. Juni messen sich an der Reriker Seebrücke wieder zahlreiche Wassersport-Verrückte in verschiedenen Wettbewerben. Denn beim „Hawaiian Sports Festival“ kämpfen Olympioniken, Welt- und Europameister in Kanus, auf Surfbrettern, Paddleboards und Schlauchbooten um Titel und Anerkennung. Laut Veranstalter wäre die größte Herausforderung der Kampf um die Ocean-Man-, beziehungsweise die Ocean-Woman-Trophäe: In den vier Disziplinen Laufen, Schwimmen, Board- und Surfski werden Kondition und Kraft der Athleten einem Härtetest unterzogen.

„Das „Sea & Sand“-Festival wurde 2012 erstmals auf Initiative von Schülern in Kühlungsborn veranstaltet“, sagt Katja Seppelt, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Tourismus GmbH in Kühlungsborn. Seit 2014 hat das Festival professionelle Rückendeckung und wächst von Jahr zu Jahr. Elektronische Musik, Cocktails und ein maritimes Flair gelten als Aushängeschild des viertägigen-Events. Das Highlight zwischen dem 19. und 21. Juli: DJ-Größe ATB wird die Sandkörner rhythmisch zum Beben bringen.

30 Jahre Zappanale

Seit drei Jahrzehnten wird auf der Galopprennbahn Bad Doberan die Zappanale gefeiert. Zum diesjährigen Jubiläum ist Veranstalter Wolfhard Kutz mit seiner Frau Tracy extra in die USA geflogen, hat sich mit ehemaligen Musikerkollegen von Zappa getroffen und viel Inspiration für das Festival mitgebracht. Für dieses Jahr bereits bestätigt sind: Ed Palermo und Napoleon Murphy Brock samt Big Band. Vom Rest kann man sich zwischen 19. und 21. Juli in Bad Doberan überzeugen.

Seit 2007 veranstalten Birgit und Horst Lohmeyer auf ihrem Hof das Festival „ Jamel rockt den Förster“. In diesem Jahr findet das Event am 23. und 24. August statt. Wie üblich halten sich Lohmeyers über das Programm bedeckt – aber wie in den letzten Jahren kann man Künstler von der Größenordnung wie Die Ärzte, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen oder Marteria erwarten. Die Tickets sind bereits alle vergriffen.

Revolverheld legen in Kühlungsborn an

Ähnlich hochkarätig geht es beim Kühlungsborner Ostsee-Open-Air zur Sache: So werden am 23. August Revolverheld die Beacharena des Kurortes entern. Auch am 25. und 27. August werden bekannte Künstler auf der Bühne zwischen dem Bootshafen und der Seebrücke stehen. Bei einem soll es sich gar um Alex Christensen und das Berlin-Orchestra handeln – dies sei aber noch nicht final bestätigt. Klar sei jedoch, dass Kinder bis zwölf Jahre umsonst und bis 16 Jahre ermäßigten Eintritt erhalten.

Das letzte Campus Open Air in Wismar hat 2017 stattgefunden. In diesem Jahr stehen die Chancen für eine Neuauflage gar nicht so schlecht. Die Internetseite ist im Umbau und verspricht einen „#neuanfang“. Auf Nachfrage beim Wismarer Asta wurden Pläne bestätigt, jedoch gäbe es noch nichts Konkretes zu vermelden.

Diese Festivals finden 2019 nicht statt

Das Rostock-rockt-Festival galt in den letzten Jahren als die Adresse für hochkarätige Popmusik an der Ostseeküste. Größen wie Scooter, Deichkind, Bilderbuch oder Bosse heizten dem Publikum vor der IGA-Park-Bühne schon ordentlich ein. Nachdem das Festival letztes Jahr ausgefallen war, bestätigt Organisator Thorsten Schulz, dass es wohl auch 2019 keine Neuauflage geben wird. „Letztlich geht es immer um Wirtschaftlichkeit. Die Nachfrage war, trotz der großen Acts in den letzten Jahren, zu gering“, sagt Schulz. Wie es mit „ Rostock rockt“ weitergeht, sei noch nicht final geklärt, aber man prüfe gerade Kooperationen mit lokalen Clubs, um das Festival im kleineren Rahmen vielleicht doch noch zu realisieren.

Auch das Seaborn-Festival in Kühlungsborn wird 2019 keine Neuauflage erleben. Da sich die Tourismus GmbH Kühlungsborn seit 1. Januar als städtische Firma selbstständig gemacht habe, sei es nicht möglich gewesen das Festival ausreichend zu planen, verriet Katja Seppelt. 2020 könne es aber wieder stattfinden.

Ein Sommer ohne Jazz

Im letzten Jahr fand erstmalig das Köstritzer Jazz-Festival in Boltenhagen statt. Szenegrößen wie die Köstritzer Jazzband, Thet á thet oder Brazzo Brazzone sorgten für virtuose Unterhaltung. Doch 2019 wird es keine Neuauflage geben. Stattdessen wird am 15. Juni der erste Marina Jam veranstaltet. Was auf den zwei Bühnen dann geboten wird, stehe laut der Marketingleiterin des Iberotel und Dorfhotels Boltenhagen, Anke Künzle, noch nicht fest. Hochkarätig werde es darüber hinaus am 6. Juli: Dort gastiert nämlich das Klassik Open Air „Verdi-Gala“ in dem Kurort. Geboten wird eine Auswahl der schönsten Szenen aus den bekannten Verdi-Opern wie Nabucco, Rigoletto, AIDA oder La Traviata.

