Bad Doberan

Nach umfangreichen Baumaßnahmen auf dem Alexandrinenplatz und dem Kleinen Kamp soll jetzt in einem dritten und letzten Bauabschnitt der westliche Teil des Areals zwischen Mollistraße und B 105 Richtung Kröpelin neu gestaltet werden. Geplant ist in diesem Bereich ein Laufband mit Granitplatten und Pflaster, das sich optisch am bereits sanierten Teil des Platzes orientiert. Darüber hinaus wird das Geländer an den Molli-Gleisen in aufgelockerter Form weitergeführt – um deutlich zu machen, dass hier eine Zufahrt zum Alexandrinenplatz künftig nicht mehr möglich ist.

„ Autos können dann nur noch von der Mollistraße nach rechts über die Straße In den Hörn abfahren“, erklärt Ute Busse, Mitarbeiterin im Doberaner Amt für Stadtplanung. „Der ganze Bereich rund um das ,Haus Gottesfrieden’ ist dann ausschließlich Fußgängern vorbehalten – so fallen auch die sieben, acht Parkplätze an der Kurve zur B 105 in Zukunft weg.“

Platz bekommt auflockernde Gestaltungselemente

Im unteren Abschnitt dieses Sanierungsbereiches kommen vier Sitzbänke sowie Papierkörbe dazu. „Oberhalb schaffen wir als Pendant zur gegenüberliegenden Seite vor dem Prinzenpalais eine grüne Mittelinsel, auf der zwei Bäume gepflanzt werden“, erklärt Hans-Joachim Prabel vom Planungsbüro Merkel Ingenieur Consult. „Mehr waren leider nicht möglich, weil hier einige Leitungen im Boden liegen und es Konflikte mit den Wurzeln gegeben hätte.“

Bei der Beleuchtung orientiere man sich an den bereits auf dem Alexandrinenplatz aufgestellten Stelen, so Prabel. „Zudem werden auch die beiden Sonderleuchten wiederverwendet, die bis vor Kurzem noch vor dem Prinzenpalais standen.“ Dazu kommt als neues Gestaltungselement eine übergroße, bunt bemalte Kunststoff-Flasche, mit der die Stadt Bad Doberan sowie die Glashäger Brunnen GmbH die historische Verbindung von Mineralwasserförderung und städtischer Kultur verdeutlichen wollen. Ein ähnliches Exemplar steht seit einem Jahr bereits vor der Regionalen Schule am Kamp.

Stadt sieht dringenden Handlungsbedarf

Ziel sei es, mit den Arbeiten am 18. März zu beginnen und am 28. Juni fertig zu sein, sagt Grit Jaworski, die im Amt für die Bauverwaltung zuständig ist: „Die Ausschreibungen sind raus – aktuell läuft das Vergabeverfahren.“ Aus Sicht der Verwaltung besteht hier dringender Handlungsbedarf – denn der aktuelle Gehweg ist an vielen Stellen bereits kaputt und ein einziger Flickenteppich. Insgesamt sei er mit Blick auf den straffen Zeitplan zuversichtlich, sagt Planer Prabel: „Wir hoffen, hier zügig voranzukommen – der dritte Bauabschnitt ist weniger umfangreich.“ Und: „Durch die Baumaßnahme selbst wird der fließende Verkehr nicht wesentlich beeinträchtigt.“

Eine Einschränkung gebe es aber doch, so Prabel: „Die Rechtsabbiegespur Richtung Kröpelin muss wahrscheinlich für die Baustellen-Einrichtung blockiert werden – deshalb müsste der Verkehr dann über die aktuelle Geradeausspur zusätzlich auch nach rechts abgeleitet werden.“ Ob diese Maßnahme tatsächlich notwendig wird, entscheide letztlich aber die bauausführende Firma, stellt Ute Busse klar: „Im März wissen wir mehr.“

