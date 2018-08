Bastorf

Der Leuchtturm in Bastorf ist Kennzeichen für den Ort an der Ostsee. Jana Reiß hat das Leuchtfeuer schon oft im Bild festgehalten - sie ist die Foto-Chronistin des Ortes. „Es ist, als seien wir mit einem Gummiband verbunden. Egal, wo ich in der Welt bin, es zieht mich immer wieder zu ihm zurück“, sagt sie.

Angelika Bannasch erklimmt täglich zwei Mal die Stufen des Turms. Die 55-Jährige betreut den Leuchtturm seit 2004, öffnet für die Besucher die Tür. Sieht sich die 55-Jährige als Nachfolgerin des letzten Leuchtturmwärters Paul Knabe, der 1979 seinen Dienst quittierte und vor zwei Jahren im Alter von 96 Jahren starb? „Natürlich nicht. Paul Knabe hatte ja ganz andere Aufgaben. Er sorgte dafür, dass das Leuchtfeuer die Schiffe sicher über das Meer geleitete. Heute werden die Türme automatisch von zentralen Stationen überwacht“, sagt Angelika Bannasch.

Anka und Frank Valentin haben ihn bei ihrer Arbeit im Blick. Ihr Café und Restaurant auf dem Berg ziehen jährlich Tausende Besucher an.

1876 wurde der Turm auf dem Signalberg errichtet und am 23. November 1878 eingeweiht.

Levien Anja