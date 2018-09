Reddelich

Wie der Bürgermeister der Gemeinde Reddelich Ulf Lübs auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung bekannt gab, wird ein bereits länger andauerndes Problem in Angriff genommen. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr Reddelich, das bereits 2015 stattfand, analysierten sie den Zustand der Bereitstellung von Löschwasser. Daraus ergab sich, dass es nötig wird an fünf Stellen nachzubessern. Das ist für die Gemeinde am sinnvollsten durch Hydranten zu bewerkstelligen. Zur Realisierung werden jährlich Finanzierungsmittel für jeweils einen Hydranten in den Gemeindehaushalt eingestellt. Der Auftrag für den ersten, gemäß der Prioritätenliste der Feuerwehr, wurde bereits erteilt.

Sabine Hügelland